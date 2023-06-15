Україна задіяла у контрнаступі лише четверту частину підготовлених бригад

Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула російські війська з-під Києва у квітні. У теперішньому контрнаступі військове керівництво задіяло лише три з 12 підготовлених бригад.

Про це пише Reuters.

Військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців.

Конрад Музика, польський військовий аналітик, який уважно стежить за війною, сказав, що лише три з 12 бригад були помічені в боях на південному сході.

Окрім цього, Україна заявила, що сформувала вісім десантно-штурмових бригад чисельністю 40 тисяч військовослужбовців, призваних МВС.

Наразі Україна спостерігає, куди Москва направляє війська, щоб зміцнити свої лінії та завдати ударів у більш слабко захищених районах, у тому числі на сході, кажуть військові аналітики.

Проте ризик для українських військових полягає в тому, що російські загарбники надто добре укріпили свої лінії оборони, доки ЗСУ готувалися до контрнаступу. Також в України вже немає елементу несподіванки.

Росія підготувала тисячі оборонних позицій від краю західної Росії аж до окупованого Криму на Чорному морі, включаючи мінні поля, протитанкові рови, ряди бетонних барикад типу "зуби дракона" та окопи.

Старший науковий співробітник відділу сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає, що оскільки Україна немає фактору раптовості, вона докладатиме всіх зусиль для створення оперативної та тактичної несподіванки. Це включатиме приховування, камуфляж, обман, дезінформацію.

Нагадаємо, вже протягом кількох днів українські військові успішно просуваються на кількох напрямках. Президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що справжній контрнаступ українських військових буде ще попереду, а зараз українські військові провели формуючі операції.