На Бахмутском направлении армия РФ пытается сдержать продвижение ВСУ: сколько площади уже освобождено

Армия страны агрессора РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Везде продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Восток

По словам Маляр, на Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и ищет слабые места в обороне ВСУ.

На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровка, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник пытается всеми силами сдержать наше продвижение вперед. Так, враг безуспешно попытался восстановить утраченное положение в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области", - отметила Маляр.

Она добавила, что в ходе ведения успешных боевых действий ВСУ вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещиевки Донецкой области.

Освобожденная площадь в Бахмутском направлении составляет 44 кв.км.

За неделю защитники освободили 1 кв.км.

Кроме того, на Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

Враг также вел безуспешные наступательные действия в районах Степное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Юг

Как отметила Маляр, на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

"Продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял боражирующие боеприпасы Ланцет", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что в ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее села Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Сейчас защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.

Накануне CNN сообщало, что в последнее время в западных изданиях появляется все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак. Вместе с этим ВСУ одновременно усиливают атаки на оккупированный Россией Крым.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, украинским войскам удалось пройти основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр уже официально подтвердила освобождение села Роботино. Она отметила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".