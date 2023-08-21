Удари ЗСУ по тилах російських військ сильно підривають бойовий дух окупантів, – ISW

Успішні українські удари по російських тилах значно погіршують моральний стан окупантів, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з погіршеним моральним станом після українських ударів по тилах.

"Проблеми з моральним духом можуть швидко поширитися серед військ РФ, особливо у випадку, якщо один із підрозділів під тиском буде розгромлений, що може викликати паніку та суттєво погіршити бойові можливості інших російських військових формувань", - зауважують аналітики.

На їхню думку, прорвана лінія оборони загрожуватиме цілісності єдиної системи. При цьому такий прорив у лінії фронту створить уразливість, якою можуть скористатися ЗСУ.

Окупантам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах.

"Питання морального духу, пов’язані з обороною Росії від українських контрнаступальних операцій, актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть деградувати моральний дух Росії до межі зламу та скористатися цим. В іншому випадку, ці моральні питання не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що вразливість глибокого російського тилу до українських ударів помітили й в інформаційному просторі РФ.

“Українські удари по російських глибоких тилових районах викликають обурення у російському інформаційному просторі й спонукають до критики військового командування РФ, чого, вірогідно, й прагне Україна”, - зазначають аналітики.

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Енергодарі Запорізької області 18 серпня стався вибух в приміщенні, де розміщується "міський відділ поліції". В момент, коли там відбувалася нарада керівництва, дрон атакував будівлю.