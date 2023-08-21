Удары ВСУ по тылам российских войск сильно подрывают боевой дух оккупантов, – ISW

Успешные украинские удары по российским тылам значительно ухудшают моральное состояние оккупантов, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с ухудшающимся моральным положением после украинских ударов по тылам.

"Проблемы с моральным духом могут быстро распространиться среди войск РФ, особенно в случае, если одно из подразделений под давлением будет разгромлено, что может вызвать панику и существенно ухудшить боевые возможности других российских военных формирований", - отмечают аналитики.

По их мнению, прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы. При этом такой прорыв в линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться ВСУ.

Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.

"Вопросы морального духа, связанные с обороной России от украинских контрнаступательных операций, актуальны лишь в том случае, если украинские силы смогут деградировать моральный дух России до предела излома и воспользоваться этим. В противном случае эти моральные вопросы не будут иметь значения, если российские силы не сломаются под этим давлением", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что уязвимость глубокого российского тыла по отношению к украинским ударам заметили и в информационном пространстве РФ.

"Украинские удары по российским глубоким тыловым районам вызывают возмущение в российском информационном пространстве и побуждают к критике военного командования РФ, к чему, вероятно, и стремится Украина", - отмечают аналитики.

Напомним, в оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области 18 августа произошел взрыв в помещении, где размещается "городской отдел полиции". В момент, когда там проходило совещание руководства, дрон атаковал здание.