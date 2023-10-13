ПАСЕ признала Путина диктатором, а Россию – диктатурой

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, признающая лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина диктатором, а Россию – де-факто диктатурой.

Об этом сообщил народный депутат и член ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, решение было принято единогласно 43 голосами.

"Путин признан – диктатором, а Россия – диктатурой! Также ПАСЕ призвала все страны выполнить ордер на арест Путина, который выдал МКС и арестовать его", – отметил Гончаренко.

Он добавил, что в резолюции также говорится, что после того, как истечет президентский срок Путина, в марте следующего года, после этого считать его нелегитимным президентом и остановить все контакты с ним.

В документе также говорится, что в России отсутствует политическая культура, приведшая к пассивности и фактическому отсутствию гражданского общества.

Также отмечается, что Россия использует акты агрессии против суверенных наций как стратегию для повышения внутреннего имиджа лидера и примерами этого являются Чеченские войны конца 1990-х годов, влияние России в регионе Приднестровья Молдовы и ее агрессия против Грузии в 2008 году.

"Это решение принято единогласно! Чтобы вы понимали, какие настроения в ПАСЕ! Ничего не будет забыто и за все придется отвечать диктаторам", - подчеркнул Гончаренко.

Отреагировал на решение ПАСЕ и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привело к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую решение государств признать Путина нелегитимным по истечении его текущего срока", - написал Кулеба.

Отметим, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.

Напомним, в марте МКС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой, лично "усыновившей" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.