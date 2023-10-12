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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев
Дворец Европы, штаб-квартира ПАСЕ. Фото: Википедия

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября проголосовала за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность ПАСЕ и назвал это четким сигналом для России.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - написал он.

Напомним, 28 июня парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Аналогичное решение приняло 20 июня парламент Словакии.

Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в БельгииИсландииФранцииСловенииВеликобритании, Хорватии, Нидерландах .

Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.

Автор:
Татьяна Гойденко