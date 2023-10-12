ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября проголосовала за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность ПАСЕ и назвал это четким сигналом для России.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - написал он.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Напомним, 28 июня парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Аналогичное решение приняло 20 июня парламент Словакии.

Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в Бельгии, Исландии, Франции, Словении, Великобритании, Хорватии, Нидерландах .

Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.