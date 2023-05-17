"Хорошая новость для мира". Генсек ООН отреагировал на разблокирование "зернового соглашения"

Разблокирование Черноморской зерновой инициативы - хорошая новость для мира, ведь она имеет большое значение для глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает "Укринформ".

"У нас есть некоторые положительные и значительные события – подтверждение Российской Федерацией продолжения своего участия в Черноморской инициативе еще на 60 дней… Продолжение является хорошей новостью для мира", - отметил он.

По его словам, остаются и нерешенные вопросы, но "представители России, Украины, Турции и ООН продолжат обсуждать их".

Он выразил надежду, что в конце концов будет достигнута "всеобъемлющая договоренность по совершенствованию, расширению и продолжению инициативы", которую он изложил в письмах к президентам трех стран.

"Важность Черноморской инициативы – и параллельного Меморандума о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией – очевидна. Эти соглашения имеют значение для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш напомнил, что за последний год мировые цены на продовольствие снизились на 20%.

"И это важно, потому что демонстрирует, что даже в самые темные времена всегда есть луч надежды и возможность найти решения, которые принесут пользу всем", - добавил он.

Ранее 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля. Он также надеется, что зерновая инициатива заработает полноценно, а Россия прекратит саботировать инспекции.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждало, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней, то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.