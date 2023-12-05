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Черноморский флот РФ проиграл битву за море дронам СБУ, – эксперт
Ситуация на Черном море за последние полгода изменилась в пользу Украины благодаря морским дронам СБУ. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя заявление американского профессора Тимоти Снайдера.
"В начале войны россияне часто говорили о новой геополитической реальности. Теперь с новой "морской" геополитической реальностью столкнулись уже в Кремле. Черноморский флот РФ проиграл битву за море дронам СБУ и больше полностью не контролирует ни одной его части, ни один корабль РФ не находится в безопасности", – акцентирует эксперт.
По мнению экс-нардепа, такие изменения произошли благодаря морским дронам от СБУ, которые называют "морскими малышами".
"Sea Baby – это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. На счету СБУ уже много успешных примеров ее применения, в частности против кораблей Черноморского флота РФ: в октябре 2022 года атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военные судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а еще нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий", – напоминает политолог.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Черненко перечисляет изменения, к которым привело появление морских дронов СБУ.
"Мы перестали вести переговоры о "зерновом коридоре", а самостоятельно обеспечиваем вывоз зерна из своих портов. И я уверен, что только благодаря техническому превосходству над врагом, мы можем получить преимущество в войне. Напомню, морские дроны – полностью украинская разработка. И опыт успешного военного менеджмента, который продемонстрировала СБУ Малюка, нам нужно мультипликовать", – резюмирует эксперт.
Напомним, ранее профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что главным успехом нашего государства за последнее полугодие является морская победа в Черном море. Американский эксперт отметил, что украинцам "к общему удивлению" удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.