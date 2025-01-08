Вага кредитів на квартири у новобудовах за програмою "єОселя" зросте вдвічі в 2025 році

Держава вже другий рік поспіль переформатовує популярну іпотечну програму “єОселя” під ринок новобудов. І цьогоріч планує значно збільшити вагу кредитів на квартири у новобудовах.

За сприятливих економічних та воєнних умов у 2025 році близько 40% всіх виданих іпотечних кредитів може припасти на первинний ринок житла. Заявила перша заступниця голови правління "Глобус банку" Олена Дмітрієва.

На її думку, впродовж 2025 року державна програма “єОселя” залишатиметься головним механізмом розвитку іпотеки.

За минулий рік частка виданих кредитів в новобудовах, що зводяться, зросла у 8 разів: з 3% у січні до 24% у грудні - завдяки переорієнтації держпрограми на первинний ринок житла. Також зросла частка готових квартир в кредит від девелоперів: з 21% у січні до 37% в грудні.

Досягти таких показників державі вдалась завдяки важливим змінам умов у програмі, зокрема:

Розширення кола банків-партнерів програми “єОселя” до 11 (на початку дії програми в ній брало участь лише 5 банків). Обмеження максимального віку житла трьома роками, за винятком кредитів для ВПО. Збільшення учасників програми серед девелоперів: на кінець грудня 2024 року в програмі “єОселя” акредитовано 91 забудовника та 201 проєкт.

Представниця банку зазначила, що від початку дії програми "Глобус Банк" видав 106 кредитів у восьми регіонах країни на загальну суму понад 186 млн грн, з яких понад 90% позик було видано на придбання житла на первинному ринку.

Згідно з даними банку, один кредит вже достроково погашено, а сплата 35% кредитів відбувається з випередженням графіку. 45% кредитів було видано пільговим категоріям позичальників за ставкою 3% (військовослужбовцям і силовикам, медикам, викладачам, науковцям). Понад 80% кредитів було видано на придбання 1,2-кімнатних квартир.

У 2025 році реалізація і розвиток “єОселі”, як прогнозує Дмітрієва, залежатиме від низки важливих чинників.

По-перше, це економічні фактори - йдеться про темпи зростання ВВП, досягнення балансу держбюджету завдяки міжнародній фінансовій допомозі, ситуацію на валютному ринку, рівень купівельної спроможності громадян тощо.

Про-друге, надважливим є і фінансування програми “єОселя”. На погляд банкірки, важливим стало ухвалене напередодні 2025 року рішення про докапіталізацію “Укрфінжитла” через випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 20 млрд грн. Цих коштів може вистачити на активний розвиток державної іпотеки у 2025 році з можливістю видавати кредити на суму до 1 млрд грн щомісяця.

По-третє, лібералізація умов програми, залежно від запитів громадян.

Окрім того, "єОселя" залежить від динаміки будівництва житла, адже переорієнтація іпотеки на первинний ринок передбачає, що держава дає змогу девелоперам поступово нарощувати темпи будівництва завдяки збільшенню продажів на стадії зведення. Впливатимуть на програму також воєнні та геополітичні чинники: обсяги фінансової та воєнно-технічної допомоги Україні, а також гіпотетична можливість завершення “гарячої” фази війни.

Як повідомляло Delo.ua напередодні, за програмою "єОселя" торік видали майже у півтора раза більше кредитів, ніж у 2023 році.