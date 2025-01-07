За програмою "єОселя" торік видали майже у півтора раза більше кредитів, ніж у 2023 році

Понад 8,5 тисячі українських родин скористалися торік програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень, повідомили в Міністерстві економіки України.

Результат загальної суми кредитів "єОселі" на 45% перевищує показник 2023 року за кількістю виданих кредитів, та на 65% за сумою виданих коштів.

Програма вже третій рік реалізується в межах урядової політики «Зроблено в Україні» і одночасно виконує декілька важливих функцій — допомагає людям покращити житлові умови, а також стимулює відновлення економіки через розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів, визнала Перший віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

єОселя-2024: портрет позичальника

Загалом же за увесь час дії програми 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн. За підсумками 2024 року участь в єОселі взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці - 49% (4 165 осіб);

громадяни України, що не мають власного житла - 27% (2 310 осіб);

медики - 8% (653 особи);

педагоги - 7% (619 осіб);

ветерани - 4% (301 особа);

ВПО - 3% (268 осіб);

науковці - 2% (199 осіб).

Середній вік клієнтів єОселі – 35 років, а середня площа на одного члена сім’ї – 29,1 кв.м.

За віковим складом найбільшу кількість позичальників складають молоді люди віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників за минулий рік – 65%, жінок – 35%.

Позичальники, які отримали позики у 2024 році, мають 5 347 дітей. В тому числі власне житло придбало 138 сімей, в яких троє і більше дітей.

Динаміка виданих кредитів за місяцями і роками. Інфографіка: ЛУН

Топ-5 регіонів: де і на що видавали кредити єОселя у 2024

Найрозповсюдженіший регіон – Київська область та місто Київ – 2 338 та 1 869 виданих кредитів відповідно. 559 кредитів видано у Львівській області, 442 – в Одеській, 378 – в Івано-Франківській області.

Якщо оцінювати придбану торік нерухомість за програмою "єОселя", то середня вартість становить 2,4 млн грн, а середня площа – 56,5 кв. м.

Географія виданих кредитів по єОселі у 2022-2024 роках. Інфографіка: Укрфінжитло

Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок – 67%, готове житло від забудовника – 24%, житло на стадії будівництва – 9%. Для порівняння: у 2023 році частка житла на стадії будівництва становила всього 1,8%.

Які зміни з'явились в умовах програми єОселя у 2024 році

16 серпня 2024-го уряд ухвалив низку змін до програми. Зокрема розширили умови для внутрішніх переселенців та молоді.

знижено перший внесок до 10% для молоді до 25 років;

перший внесок по єОселі можна внести за рахунок сертифікату єВідновлення;

родичі внутрішніх переселенців можуть придбати житло в іпотеку для ВПО;

обмежено участь у програмі осіб, які протягом року продавали або дарували житло;

виключено можливість придбання житлової нерухомості, яка належить до пам’яток архітектури;

протягом 10 років процентна ставка становитиме 7 % річних, а з 11 року – 10 % річних;

стало можливим взяти участь в єОселі, якщо раніше особа брала участь в інших державних житлових програмах, але таке житло зруйноване або знаходиться на окупованих територіях;

стало можливим придбати приватний будинок на етапі будівництва.

Фінансування програми єОселя у 2025 році

31 грудня було здійснено фінальні кроки для завершення докапіталізації Укрфінжитла на 20 мільярдів гривень шляхом випуску ОВДП. Відповідну постанову №1486 ухвалив уряд 24 грудня 2024 року.

У 2023 році кредитний портфель "єОселі" сягнув 8,85 млрд грн. Це лише на 0,06 мільярдів менше, ніж загальна сума виданих українськими банками іпотек у “довоєнному” 2021 році.

Таким чином, зазначили в "Укрфінжитло", компанія зможе й надалі залучати кошти на фінансовому ринку для видачі нових траншів банкам-партнерам. А банки-партнери програми матимуть ресурс для видачі нових кредитів українцям на придбання житла.

Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.

Утім, як писало Delo.ua, фінансування за програмою торік відбувалось зі значними перепадами і не підтвердило прогноз від "Укрфінжитла". Ще у квітні цього року керівник компанії Євген Мецгер прогнозував, що у 2024 році "ми спланували 19 млрд грн через іпотеку "влити" в економіку країни, тобто видати орієнтовно 12 тисяч кредитів" — тобто по тисячі кредитів на місяць.

Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.