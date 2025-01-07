По программе "єОселя" в прошлом году выдали почти в полтора раза больше кредитов, чем в 2023 году

Более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались в прошлом году программой льготного ипотечного кредитования “єОселя”, а объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен, сообщили в Министерстве экономики Украины.

Результат общей суммы кредитов "єОселі" на 45% превышает показатель 2023 года по количеству выданных кредитов и на 65% по сумме выданных средств.

Программа уже третий год реализуется в рамках правительственной политики "Сделано в Украине" и одновременно выполняет несколько важных функций — помогает людям улучшить жилищные условия, а также стимулирует восстановление экономики через развитие строительной отрасли и производство стройматериалов, признала Первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

єОселя-2024: портрет заемщика

Всего за все время действия программы 14 840 семей получили льготные кредиты на сумму более 24 млрд грн. По итогам 2024 года участие в єОселі приняли такие категории:

военнослужащие и правоохранители – 49% (4 165 человек);

граждане Украины, не имеющие собственного жилья – 27% (2 310 человек);

медики – 8% (653 человека);

педагоги – 7% (619 человек);

ветераны – 4% (301 человек);

ВПЛ – 3% (268 человек);

ученые – 2% (199 человек).

Средний возраст клиентов "єОселі" – 35 лет, а средняя площадь на одного члена семьи – 29,1 кв.м.

Динамика видачи кредитов по месяцам и годам. Инфографика: ЛУН

По возрастному составу наибольшее количество заемщиков составляют молодые люди в возрасте 26-35 лет (43,5%), на втором месте — 36-45 лет (34,1%). Мужчин среди заемщиков за прошлый год – 65%, женщин – 35%.

Заемщики, которые получили ипотеку в 2024 году, имеют 5 347 детей.

Топ-5 регионов: где и на что выдавали кредиты єОселя в 2024 году

Больше всего кредитов выдано в Киевской области и Киеве – 2338 и 1869 выданных кредитов соответственно. Также 559 кредитов выдано во Львовской области, 442 – в Одесской, 378 – в Ивано-Франковской области.

Если оценивать приобретенную в прошлом году недвижимость по программе "єОселя", то средняя стоимость составляет 2,4 млн грн, а средняя площадь — 56,5 кв. м.

География выданих кредитов по єОселі в 2022-2024 годах. Инфографика: Укрфінжитло

Наибольшая часть жилья приходится на вторичный рынок – 67%, готовое жилье от застройщика – 24%, жилье на стадии строительства – 9%. Для сравнения: в 2023 году доля жилья на стадии строительства составила всего 1,8%.

Какие изменения появились в условиях программы єОселя в 2024 году

16 августа 2024-го правительство приняло ряд изменений в программе. В частности, расширили условия для внутренних переселенцев и молодежи.

снижен первый взнос до 10% для молодежи до 25 лет;

первый взнос по "єОселі" можно внести за счет сертификата;

родственники переселенцев могут приобрести жилье в ипотеку для ВПЛ;

ограничено участие лиц, которые в течение года продавали или дарили жилье;

исключена возможность приобретения жилой недвижимости, которая принадлежит к памятникам архитектуры;

в течение 10 лет процентная ставка будет составлять 7% годовых, а с 11 года – 10% годовых;

стало возможным принять участие в "єОселі", если ранее заемщик участвовал в других государственных жилищных программах, но это жилье разрушено или находится на оккупированных территориях;

стало возможным приобрести частное здание на этапе строительства.

Финансирование программы єОселя в 2025 году

31 декабря были предприняты финальные шаги по завершению докапитализации Укрфинжилья на 20 млрд гривен путем выпуска ОВГЗ. Соответствующее постановление №1486 приняло правительство 24 декабря 2024 года.

В 2023 году кредитный портфель "єОселі" достиг 8,85 млрд грн. Это всего на 0,06 миллиарда меньше, чем общая сумма выданных украинскими банками ипотек в "довоенном" 2021 году.

Таким образом, отметили в "Укрфінжитло", компания сможет и дальше привлекать средства на финансовом рынке для выдачи новых траншей банкам-партнерам. Соответственно банки-партнеры программы будут иметь ресурс для выдачи новых кредитов украинцам на приобретение жилья.

Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.

Программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают его в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфінжитло». Банками-партнерами программы являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.