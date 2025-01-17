На Чернігівщині офіційно ввели в експлуатацію 600-метровий міст у Шестовиці

17 січня було офіційно введено в експлуатацію 600-метровий міст у селі Шестовиця на трасі М-01 Київ–Чернігів. Ця споруда стала не лише найбільшим інфраструктурним об'єктом області, а й основною вантажною транспортною артерією Чернігівщини.

Про це повідомила компанія "Автомагістраль-Південь".

Під час окупації в 2022 році частина мосту з боку Києва довжиною понад 230 метрів була повністю зруйнована. Мешканцям регіону доводилося користуватися об’їзними шляхами, що ускладнювало транспортне сполучення з Києвом.

Згідно з повідомленням, попри складнощі, проєкт було реалізовано за два роки, із дотриманням усіх екологічних стандартів. Роботи розпочалися в червні 2022 року. Старі бетонні конструкції демонтували, уламки вивезли, а фундамент і нові елементи споруди збудували з нуля.

Міст відновлювали в кілька етапів. У квітні 2023 року було завершено лівий проїзд і відкрито рух транспорту. У травні - аналогічна технологія застосована для правого проїзду.

Згодом було розпочато реконструкцію руслової та берегової частин правого проїзду з боку Чернігова. На русловій частині довжиною 210 метрів замінено монолітну плиту, облаштовано нові тротуари. На береговій частині довжиною 160 метрів демонтовано старі прогони, посилено та частково замінено опори.

До кінця 2023 року рух на правому проїзді було відкрито, а у серпні 2024 року обидва проїзди стали доступними для транспорту.

На кожен проїзд зруйнованої частини мосту зведено шість монолітних опор заввишки 18 метрів. Прогонову конструкцію створювали за допомогою технології поздовжнього насуву. На спеціальному стапелі довжиною 130 метрів зібрані секції насувалися на опори за допомогою гідравлічних домкратів.

Нагадаємо, міст у Чернігові був зруйнований в березні 2022 року. В квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області.

Зауважимо, протягом 2024 року по всій території України відновили 34 штучні споруди, які були зруйновані внаслідок російської агресії або перебували в аварійному стані.