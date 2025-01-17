В Черниговской области официально ввели в эксплуатацию 600-метровый мост в Шестовице

17 января был официально введен в эксплуатацию 600-метровый мост в селе Шестовица на трассе М-01 Киев-Чернигов. Это сооружение стало не только самым крупным инфраструктурным объектом области, но и основной грузовой транспортной артерией Черниговщины.

Об этом сообщила компания "Автомагистраль-Юг".

Во время оккупации в 2022 году часть моста со стороны Киева протяженностью более 230 метров была полностью разрушена. Жителям региона приходилось пользоваться объездными путями, что усложняло транспортное сообщение с Киевом.

Согласно сообщению, несмотря на сложности, проект был реализован через два года, с соблюдением всех экологических стандартов. Работы начались в июне 2022 года.

Старые бетонные конструкции демонтировали, обломки увезли, а фундамент и новые элементы сооружения построили с нуля.

Мост восстанавливали в несколько этапов. В апреле 2023 года был завершен левый проезд и открыто движение транспорта.

Впоследствии была начата реконструкция русловой и береговой частей правого проезда со стороны Чернигова. На русловой части длиной 210 метров заменена монолитная плита, обустроены новые тротуары. На береговой части длиной 160 метров демонтированы старые прогоны, усилены и частично заменены опоры.

До конца 2023 года движение на правом проезде было открыто, а в августе 2024 оба проезда стали доступными для транспорта.

На каждый проезд разрушенной части моста построено шесть монолитных опор высотой 18 метров. Пролетную конструкцию создавали с помощью технологии продольного надвигания. На специальном стапеле длиной 130 метров собранные секции надвигались на опоры с помощью гидравлических домкратов.

Напомним, мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после увольнения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области .

Заметим, в течение 2024 года по всей территории Украины восстановили 34 искусственных сооружения, которые были разрушены в результате российской агрессии или находились в аварийном состоянии.