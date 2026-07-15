ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу у Росії

До 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження щодо австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який продовжує працювати на російському ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі країни ЄС поки що не змогли остаточно узгодити новий пакет санкцій, у тому числі через розбіжності щодо RBI.

Йдеться про обговорення питання, пов'язаного із пакетом акцій австрійської будівельної компанії Strabag.

У жовтні RBI зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди адже не був зацікавлений ​​у виході банку з ринку, оскільки розглядав фінустанову як один із каналів для грошових переказів до Європи. Можлива угода щодо виходу з Росії вимагатиме згоди відразу кількох сторін — Австрії, Росії, США, ЄС та особисто президента Володимира Путіна.

Голова наглядової ради групи RBI Ервін Хамеседер наголошував, що обмеження на розвиток бізнесу в Росії зберігаються, а кредитування практично повністю зупинено. RBI обмежив вихідні платежі в євро, скоротив міжнародні операції та припинив видачу нових кредитів. Російський бізнес RBI за підсумками 2025 року отримав чистий збиток у 86 млн євро проти прибутку в 873 млн євро в 2024 році.

Однією з перешкод для виходу RBI із Росії стала ситуація навколо акцій австрійської будівельної компанії Strabag. У 2023 році банк планував придбати у Rasperia Trading (раніше пов'язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою) 27,78% акцій Strabag за 1,51 млрд євро. Угода не відбулася після того, як RBI не отримала необхідних погоджень від влади Євросоюзу, а потім проти Rasperia було введено санкції США та ЄС.

Після зриву угоди Rasperia досягла рішення російського суду, який зобов'язав RBI виплатити 2 млрд євро плюс відсотки. RBI заявляв, що таке виконання неможливе у рамках європейського санкційного режиму. В ЄС обговорювали можливість зняття санкцій із цих активів, щоб передати акції Strabag RBI як компенсацію за втрати в Росії.

Raiffeisen Bank виходить із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

Раніше агентство Reuters писало, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам. Однак потім стало відомо, що ці плани відклали.

У вересні 2024 року Raiffeisen Bank оголосив про підписання угоди з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів щодо продажу своєї білоруської дочірньої компанії Пріорбанк.

Також повідомлялося, що арбітражний суд Калінінградської області РФ заблокував акції російського Raiffeisenbank за позовом Rasperia Trading Limited, що ускладнило вихід австрійської групи Raiffeisen Bank International з Росії.