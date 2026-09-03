Будет ли в Украине дефицит импортной рыбы – ответ Минагрополитики

Украина не прогнозирует существенный и долгосрочный дефицит рыбной продукции, несмотря на высокую зависимость рынка от импорта. Более 80% потребления рыбы в стране обеспечивается зарубежными поставками.

Как сообщает Dilo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Импорт рыбы покрывает более 80% потребления

Рыбная продукция остается одной из самых импортозависимых категорий продовольствия. Однако импорт продолжает поступать в Украину, а логистические цепи через пункты пересечения границы работают, заявил Высоцкий.

"Существенно импортозависимая отрасль – рыбная. Там доля импорта более 80% потребления", - сказал министр.

Для понимания масштаба зависимости в союзе "Рыба Украины" сообщали, что в 2025 году Украина импортировала около 348,2 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму свыше $1,16 млрд .

Даже при перестройке логистики поставки рыбы не должно остановиться. В частности, импортеры ориентируются на прямые поставки с колес - непосредственно к точкам реализации, пояснил министр.

Риски для рынка рыбы – перебои с поставками и рост цен

"По состоянию на сегодняшний день не предусматривается существенного, долгосрочного дефицита импортной продукции, в том числе из-за того, что импорт будет происходить непосредственно с максимальной поставкой в точки реализации", - сказал Высоцкий.

Таким образом, основным риском для рынка является не исчезновение рыбы с продажи, а возможны временные перебои с отдельными видами продукции и рост логистических затрат, что может сказаться на конечной цене. Например, глава союза "Рыба Украины", эксперт по рыбной отрасли Любомир Гайдамака сообщал, что из-за усложнения логистики импортная рыба в Украину может подорожать еще на 10-20%, а в негативном сценарии - на 25-30%.

Напомним, в 2025 году импорт рыбы составил около 348,2 тыс. тонн. Для сравнения: официальный промысловый лов во внутренних водоемах составлял примерно 11,5 тыс. тонн, специальные товарные рыбные хозяйства дали около 2,3 тыс. тонн, а аквакультурой было реализовано около 10,8 тыс. тонн товарной продукции.