Рыба подорожает: спасет ли украинский карп от дорогой сельди

Из-за усложнения логистики импортная рыба в Украине может подорожать еще на 10-20%, а в отрицательном сценарии – на 25-30%. Украинская рыба может прибавить 5-12% в цене.

Действительно ли украинский карп, толстолоб и другая пресноводная рыба способны заменить импортную сельдь, скумбрию и хека - рассказал Delo.ua глава союза "Рыба Украины", эксперт по рыбной отрасли Любомир Гайдамака.

Импорт не исчезнет, но логистика сделает рыбу дороже

Следует разделять влияние блокады портовой инфраструктуры на украинский аграрный экспорт и импорт рыбы, подчеркнул Гайдамака .

Для рыбного рынка черноморские порты Украины уже не единственные ворота импорта. После 2022 года значительная часть логистики была перестроена через порты и логистические центры стран ЕС с последующей автомобильной или железнодорожной перевозкой в Украину.

"Поэтому даже существенное усложнение работы украинских морских портов не означает физического исчезновения импортной рыбы с полок", - отметил глава союза "Рыба Украины".

Однако такая логистика становится дороже: прибавляются перегрузки, длиннее автомобильное плечо, расходы на холодильное хранение, страхование, прохождение границ и необходимость дольше финансировать товар в пути.

При этом удорожание нельзя объяснять только блокадой портов. На цену одновременно влияют мировая цена, курс гривны, горючее, электроэнергия, страхование и логистика.

"По отдельным массовым импортным позициям за последний год мы уже видели рост розничной стоимости примерно на 20-40%", – сказал эксперт.

Сейчас портовый фактор просто прибавляется к уже высокой базовой цене.

Для понимания масштаба зависимости в союзе отмечают, что в 2025 году Украина импортировала около 348,2 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму свыше $1,16 млрд. При этом около 80% импорта составляют виды, которые Украина объективно не может производить в необходимых объемах:

сельдь;

скумбрия;

хек;

сардины;

мойва;

путасу;

атлантический лосось и другие морские и океанические виды.

Поэтому в союзе не советуют говорить о "вытеснении" импортной рыбы на украинском, поскольку эти продукты в основном относятся к разным товарным группам. Потребитель, привыкший покупать скумбрию, сельдь, хек или лосось, не обязательно вместо них приобретет карпа или толстолоба. Это разный вкус, жирность, способы приготовления, и, наконец, разная культура потребления.

В ГС "Рыба Украины" не видят сценария, при котором украинский карп массово "вытеснит" скумбрию или сельдь.

"Другой вопрос, что из-за подорожания импорта часть домохозяйств может изменить структуру потребления и чаще покупать карпа, толстолобая, амура, карася, леща или сома. Но это не прямое товарное замещение. Это перераспределение семейного бюджета между разными видами рыбной продукции", - пояснил Гайдамака .

Как измениться цены на рыбу

По состоянию на конец августа ориентировочные розничные цены в крупных сетях следующие : толстолоб потроненый - 170-190 грн/кг , карась - около 180-220 грн/кг , карп - около 300 грн/кг за целую охлажденную рыбу , судак - около 450-300 грн . грн/кг за потраченную рыбу , украинская радужная форель - около 500 грн/кг .

После обработки цена значительно выше. Например, филе или стейки карпа, толстолоба, судака или сома могут стоить уже 400–800 грн/кг.

Прогнозируется дальнейший рост цен как на импортную, так и отечественную рыбу.

"Если нынешние проблемы с логистикой будут продолжаться, по отдельным массовым импортным позициям я бы допускал еще примерно 10-20% роста цены ", – отметил эксперт.

В отрицательном сценарии, когда сразу ухудшится морская логистика, ослабнет гривна и вырастут закупочные цены в Европе, отдельные категории могут подорожать на 25-30% ,прогнозирует председатель союза .

Для украинской пресноводной рыбы зеркальный рост не ожидается: если импортная рыба подорожает на 20–30%, это не означает аналогичного подорожания карпа или толстолоба.

Для основных видов украинской пресноводной рыбы базовым сценарием может быть рост цен примерно на 5–12%. По отдельным видам, где предложение ограничено, а продукт более близкий к импортной рыбе по потребительским характеристикам, рост может доходить до 15–20%, отметил Гайдамака .

Это будет следствием двух факторов: рост себестоимости производства и переток части спроса.

Если импорт значительно подорожает, даже относительно небольшое увеличение спроса на украинскую рыбу при ограниченном внутреннем предложении может быстро поднять цены. В то же время, производители не смогут оперативно увеличить производство на 30-50%, поскольку биологический цикл этого не позволяет.

Наиболее чувствительными к росту себестоимости будут форель, клариевый сом, осетровые и другая интенсивная аквакультура. Там значительную часть расходов формируют комбикорма, электроэнергия, насосы, аэрация, кислород, температурный режим и другое технологическое обеспечение.

Для судака, сома, карпа и частично толстолобая сильнее может сработать изменение спроса.

Толстолоб имеет наибольший потенциал остаться именно бюджетной украинской альтернативой, поскольку его выращивание менее зависит от дорогих комбикормов, чем производство форели или сома.

Сможет ли вырасти доля украинской рыбы

В союзе считают, что оценка потенциала роста доли украинской рыбы на уровне 10-15% остается актуальной. Однако речь не идет о прямой замене конкретных видов импортной морской рыбы украинской пресноводной.

"Мы не говорим о возможности заменить 10% скумбрии карпом или лосося толстолобом. Речь идет о том, что при благоприятных экономических условиях доля украинской рыбы в общей рыбной корзине потребителя потенциально может вырасти примерно на такой уровень", - пояснил Гайдамака .

В то же время реальная зависимость Украины от импорта чрезвычайно высока.

В 2025 году импорт составил около 348,2 тыс. тонн. Для сравнения: официальный промысловый лов во внутренних водоемах составлял примерно 11,5 тыс. тонн, специальные товарные рыбные хозяйства дали около 2,3 тыс. тонн, а аквакультурой было реализовано около 10,8 тыс. тонн товарной продукции.

Если сопоставлять именно эти объемы, реально формирующие внутреннее предложение рыбы, то импорт составляет примерно 93-94% официально видимого рынка .

Поэтому Украине нужно не отвлеченное "импортозамещение", а создание отдельного сильного рынка украинской рыбы и увеличение ее потребления.

Однако здесь возникает другая проблема – огромная тенизация внутреннего сектора. По оценке ГС "Рыба Украины", в наиболее проблемных сегментах до 60-70% украинской рыбы может находиться вне полноценного государственного учета и системы прослеживаемости.

Поэтому сегодня нельзя достоверно сказать, сколько украинской рыбы фактически производится, вылавливается и реализуется.

У нас уже есть виды, которые могут конкурировать с импортом по отдельным параметрам: карп, толстолоб, белый амур, карась, лещ, сом, судак. Также производят форель, осетровый, клариевый сома и другие виды. Но это не прямые аналоги скумбрии, сельди, хека или лосося.

Например, толстолобик может быть очень хорошей бюджетной рыбой, но по кулинарным свойствам это совсем другой продукт. Судак или сом могут частично конкурировать с сегментом белой рыбы, но нередко стоят дороже массового импортного хека.

Украинская форель теоретически конкурирует в сегменте лососевых, но масштабы производства пока настолько малы, что говорить о существенном замещении импорта просто невозможно.

Поэтому правильнее задавать вопрос не "чем заменить импортную рыбу?", а "как сделать так, чтобы украинский потребитель параллельно с морской рыбой покупал гораздо больше качественной украинской?", подчеркнул Гайдамака .

Чего не хватает украинскому производителю рыбы

Если торговые сети значительно увеличат спрос на украинскую рыбу, в краткосрочной перспективе отечественным производителям будет сложно обеспечить необходимые объемы.

Официальное производство аквакультуры в Украине в 2025 году составило около 16,1 тыс. тонн, а реализовано товарной продукции около 10,8 тыс. тонн. Основу украинской аквакультуры до сих пор составляют карповые: карп, толстолобый, белый амур.

Объемы производства других перспективных видов остаются очень малыми. К примеру, форели официально производятся только сотни тонн в год. То же касается клариевого сома, судака, осетровых. Это несопоставимо с сотнями тысяч тонн импорта.

Однако потенциал у Украины огромен. Есть водоемы, кормовая база, специалисты, климатические условия и обширный внутренний рынок.

Главной проблемой является экономическая и регуляторная среда. Для увеличения производства хозяйствам требуется долгосрочный и прогнозируемый доступ к водоемам, финансирование, доступные кредиты, современная переработка, холодильная логистика, ветеринарный контроль, стабильные договоры с торговыми сетями и понятные правила работы.

Важно понимать, что рыба не производится через два месяца после того, как супермаркет увеличил заявку. Аквакультура имеет производственный цикл, поэтому для существенного увеличения предложения требуются инвестиции и несколько производственных сезонов, подытожил Гайдамака .