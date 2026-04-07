Цены на рыбу в Украине взлетят на треть: как дизель и импорт влияют на цены

Рост цен на топливо, сокращение предложения в Европейском Союзе и импортная зависимость толкают стоимость рыбы в Украине. Уже сейчас отдельные позиции подорожали в 2-3 раза. Прогнозируется дальнейший рост цен на 20–30% в среднем по разным сегментам.

Об этом Delo.ua сообщил глава союза "Рыба Украины", эксперт по рыбной отрасли Любомир Гайдамака.

Рыбаки уже ощутили влияние роста цен на горючее

Влияние роста цен на дизельное топливо из-за войны с Ираном на рыбную отрасль Украины ощутимо. В то же время, важно понимать структуру затрат, отметил Гайдамака.

По его словам, в промышленном рыболовстве в Украине преимущественно используется бензин, также существенно подорожавший. Поэтому прямое влияние роста цен на горючее уже сейчас ощущается рыболовами.

"Дизель же в большей степени используется в логистике, транспортировке продукции и для обеспечения работы генераторов на аквакультурных хозяйствах. Соответственно, подорожание дизеля опосредовано, но сильно давит на себестоимость рыбы", - сказал эксперт.

Импортная рыба дорожает: на сколько

По последним данным, средняя цена мороженой рыбы в Украине превышает 220–230 грн за кг. При этом по отдельным позициям наблюдается значительная дифференциация в зависимости от сегмента, отметил Гайдамака.

Сельдь в рознице находится в диапазоне примерно 200–260 грн/кг, скумбрия — 220–300 грн/кг в массовом сегменте с отдельными позициями до 350+ грн/кг, хек — около 180–220 грн/кг в рознице и значительно дешевле в опте.

Важно понимать, что именно массовый сегмент формирует основной спрос и именно там сейчас происходит постепенный, но системный рост, заметил эксперт.

За последний год цены на основные импортные виды рыбы выросли ориентировочно на 20–40%, в зависимости от позиции, а в отдельных сегментах больше, сообщил Гайдамака.

"В ближайшие месяцы ожидается дополнительный рост еще на 15-25%, что напрямую связано с подорожанием горючего, логистики и сокращением предложения на европейском рынке", - заявил собеседник Delo.ua.

Речная рыба догоняет импорт: цены растут

Речная рыба также уже демонстрирует существенный рост и будет дорожать дальше, предупредил Гайдамака.

Базовые виды, такие как толстолобый, амур или лещ, находятся в диапазоне 85–150 грн/кг, но уже сейчас мы видим отдельные позиции значительно выше. Например, карась на уровне около 200 грн/кг, дунайская сельдь — до 600 грн за кг, что в 2–3 раза больше, чем в прошлом году, рассказал эксперт.

"В ближайшие месяцы ожидается подорожание еще на 20-30%, поскольку этот сегмент начинает компенсировать дефицит импорта", - отметил глава союза "Рыба Украины".

Европейский контекст: дефицит в ЕС повышает цены в Украине

Сокращение производства из-за высоких цен на дизельное топливо и общие энергетические затраты приводит к уменьшению предложения на рынке ЕС, пояснил Гайдамака.

"Это автоматически создает дефицит и повышает цены, которые напрямую влияют и на Украину как импортозависимый рынок по морской рыбе", - отметил эксперт.

Он отметил, что это открывает определенное "окно возможностей" для украинских производителей, особенно в сегменте пресноводной рыбы и аквакультуры, но этот потенциал ограничен из-за внутренних проблем отрасли.

Импорт замороженной рыбы под риском

Ключевые риски импорта замороженной рыбы из ЕС — это не только цена горючего, но и нарушение логистических цепей, сокращение вылова, конкуренция за ресурсы между странами и возможные административные ограничения на экспорт в самой Европе, пояснил эксперт.

"Временные перебои поставок вполне вероятны, особенно в пиковые периоды или при последующей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В таком случае украинский рынок будет вынужден либо платить больше, либо быстрее переориентироваться на внутреннее производство", - отметил Гайдамака.

В итоге он подчеркнул, что топливный фактор сегодня становится одним из ключевых драйверов подорожания рыбы, и этот тренд носит долгосрочный характер.

Украинский рынок рыбы

По состоянию на 2025 год, украинский рынок рыбы остается критически импортозависимым. По официальным данным, импорт составляет 348 тыс. тонн, тогда как собственный отлов — 44,7 тыс. тонн и аквакультура — около 10,8 тыс. тонн.

В то же время, по словам главы союза "Рыба Украины", структура этого отлова существенно искажена.

Наибольшая доля промышленного отлова приходится на воды за пределами юрисдикции Украины — около 20 160 тонн, и это в основном антарктический криль и другое специфическое сырье, фактически не попадающее на внутренний рынок Украины. Соответственно этот ресурс не влияет на доступность рыбы для украинского потребителя, пояснил Гайдамака.

Если учесть эту структуру, а также наличие значительного теневого сегмента, который можно оценить примерно в 40 тыс. тонн, то реальный улов, формирующий внутренний рынок, остается очень ограниченным, отметил эксперт.

"Именно поэтому можно обоснованно говорить, что доля импортной рыбы в Украину фактически составляет 93-95%, если не учитывать теневой оборот", - заявил Гайдамака.

Ключевой причиной этого является отсутствие единой государственной системы электронных сопроводительных документов и прослеживаемости продукции животного происхождения, а также отсутствие организованного рынка водных биоресурсов, что приводит к потере контроля над оборотом продукции и занижению официальных показателей.

Пресноводная рыба может частично заместить импорт, но этот потенциал ограничен. В краткосрочной перспективе речь идет максимум о 10–15% рынка. Основные ограничения – это производственные мощности, доступ к финансированию, а также системные проблемы регулирования отрасли.

Reuters сообщало, что из-за стремительного роста цен на дизельное топливо на фоне войны с Ираном европейская рыбная промышленность оказалась на грани остановки. Больше всего пострадал сектор отлова в Нидерландах, где еженедельные счета за горючее выросли с 12 000 до 30 000 евро.

Блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту — и этот эффект уже ощутим в Украине. Эксперты предупреждают, что цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.