"Рыба исчезнет из меню": европейский рыболовный промысел одним из первых пострадал от высоких цен на дизель

Из-за стремительного роста цен на дизельное топливо на фоне войны с Ираном европейская рыбная промышленность оказалась на грани остановки. Более всего пострадал сектор отлова в Нидерландах, где еженедельные счета за горючее выросли с 12 000 до 30 000 евро. На этой неделе в море не вышли до 90% бим-траулеров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Ущерб отрасли в Нидерландах

Наиболее ощутимо это сказалось на Нидерландах, где сосредоточено около 7% всего флота Европейского Союза, в том числе энергоемкие бим-траулеры. Эти суда специализируются на вылове ценных видов рыбы: камбалы, тюрбо и шляпа.

По данным Союза рыбаков Нидерландов, расходы на эксплуатацию одного судна изменились следующим образом: счет за горючее до 28 февраля составлял 12 000 – 13 000 евро в неделю, а в конце марта увеличился до 30 000 евро.

Текущая стоимость дизеля фактически равна общей стоимости выловленной рыбы за тот же период. Это делает невозможным выплату заработной платы экипажа и покрытие других операционных расходов. Отраслевая группа VisNed подтвердила, что на этой неделе в море не вышли от 80% до 90% бим-траулеров.

Воздействие на потребительский рынок

По словам представителей Союза рыбаков, последствия для потребителей уже ощутимы. Цена на камбалу на аукционах выросла с 12 до 18 евро. Ожидается, что из-за дефицита продукции заведения питания будут вынуждены уменьшать порции или полностью изымать определенные позиции из ассортимента.

Дурк ван Тюйнен, спикер Союза рыбаков Нидерландов, очертил текущую ситуацию следующим образом: "Теперь счет за горючее равен доходу, поэтому это просто не работает… Рыба исчезнет из меню".

Проблемы затронули не только Нидерланды. Флоты Бельгии, Великобритании, Испании, Италии и Франции также фиксируют убыточность отлова донной рыбы (трески и пикши). Представители организации Europêche уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести меры государственной поддержки, аналогичные действовавшим в 2022 году.

Пока рыбаки ожидают решения от главы ЕС по вопросам рыболовства Костаса Кадиса относительно возможных субсидий для компенсации 70-процентного роста стоимости топлива.

Ранее сообщалось, что страны Азии, как и импортируют более 80% сырой нефти через Ормузский пролив, также столкнулись с дефицитом топлива. Блокировка пролива Ираном с 28 февраля заставила правительства вернуться к практикам времен пандемии Covid и ввести определенные ограничения как для граждан, так и для бизнеса.