Субсидии, закрытие школ, ограничения в быту, чрезвычайное положение: как страны Азии преодолевают топливный кризис

Азиатский регион, импортирующий более 80% сырой нефти через Ормузский пролив, столкнулся с дефицитом топлива. Блокировка пролива Ираном с 28 февраля заставила правительства вернуться к практикам времен пандемии Covid и ввести определенные ограничения как для граждан, так и для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило около 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов и рекомендовало странам перейти на дистанционную работу.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол отметил: "Были реальные испытания, например после вторжения России в Украину, когда европейские страны ввели эти меры... Это очень помогло им пережить эти трудные времена без российской энергии... но сохраняя свет включенным".

Какие меры предпринимают страны?

Южная Корея начала масштабную общественную кампанию, призывая граждан сократить время принятия душа, заряжать телефоны в течение дня и воспользоваться пылесосами в выходные.

Министр энергетики Ким Сон Ван подчеркнул на брифинге: "Мы проведем консультации с соответствующими министерствами и активно рассмотрим мероприятия по работе из дома". Сходные мероприятия внедряет и Таиланд, где чиновникам приказали установить температуру кондиционеров выше 25 градусов Цельсия, отказаться от официальных костюмов и пользоваться лестницей вместо лифтов.

Пакистан избрал путь закрытия школ на две недели и перевод офисных работников в дистанционный режим работы. На Шри-Ланке ввели еженедельный государственный выходной в среду для экономии запасов горючего.

В то же время, Сингапур сосредоточился на стимулировании перехода на энергоэффективные приборы и электромобили. Япония решила бороться с кризисом экономическими методами, выделив 800 миллиардов иен из резервного фонда для субсидирования цен на бензин, чтобы удержать его стоимость на уровне 170 иен за литр.

Чрезвычайное состояние на Филиппинах

Филиппины стали одной из первых стран региона, где официально объявлено чрезвычайное положение в национальной энергетике. Президент Фердинанд Маркос подчеркнул, что "необходимы срочные меры" для обеспечения стабильности энергоснабжения и непрерывности экономической деятельности. Он также отметил, что у страны есть запасы нефти, которых хватает примерно на 45 дней.

В рамках чрезвычайного положения создан комитет по контролю за наличием топлива, лекарств и продуктов питания. Государственные энергетические компании получили разрешение на закупку нефтепродуктов с авансовым платежом более чем на 15% от суммы контракта. Министерству энергетики поручено принять меры по экономии энергии и предотвращению накопления товаров на складах.

Кроме того, Министерство транспорта Филиппин ввело субсидии на горючее для перевозчиков и стоимость проезда для пассажиров, а также временно приостановило взыскание дорожных и авиационных сборов. Государственные ведомства ускорили выплаты социальной помощи и ужесточили контроль за необоснованным ростом цен на товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность объявления о временной отмене федеральных ограничений по поводу летних смесей бензина уже в эту среду. Основной целью такого решения является сдерживание роста стоимости горючего спровоцированного войной с Ираном и сбоями в мировых поставках нефти.