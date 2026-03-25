Субсидії, закриття шкіл, обмеження в побуті, надзвичайний стан: як країни Азії долають паливну кризу

Азійський регіон, який імпортує понад 80% сирої нафти через Ормузьку протоку, зіткнувся з дефіцитом палива. Блокування протоки Іраном з 28 лютого змусило уряди повернутися до практик часів пандемії Covid і запровадити певні обмеження як для громадян, так і для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) випустило близько 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів та рекомендувало країнам перейти на дистанційну роботу.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол зазначив: "Були реальні випробування, як-от після вторгнення Росії в Україну, коли європейські країни запровадили ці заходи... Це дуже допомогло їм пережити ці важкі часи без російської енергії... але зберігаючи світло ввімкненим".

До яких заходів вдаються країни?

Південна Корея розпочала масштабну громадську кампанію, закликаючи громадян скоротити час прийняття душу, заряджати телефони протягом дня та користуватися пилососами у вихідні.

Міністр енергетики Кім Сон Ван підкреслив на брифінгу: "Ми проведемо консультації з відповідними міністерствами та активно розглянемо заходи щодо роботи з дому". Схожі заходи впроваджує і Таїланд, де чиновникам наказали встановити температуру кондиціонерів вище 25 градусів Цельсія, відмовитися від офіційних костюмів та користуватися сходами замість ліфтів.

Пакистан обрав шлях закриття шкіл на два тижні та переведення офісних працівників на дистанційний режим роботи. На Шрі-Ланці запровадили щотижневий державний вихідний у середу для економії запасів пального.

Водночас Сінгапур зосередився на стимулюванні переходу на енергоефективні прилади та електромобілі. Японія вирішила боротися з кризою економічними методами, виділивши 800 мільярдів єн із резервного фонду для субсидування цін на бензин, щоб утримати його вартість на рівні 170 єн за літр.

Надзвичайний стан на Філіппінах

Філіппіни стали однією з перших країн регіону, де офіційно оголошено надзвичайний стан у національній енергетиці. Президент Фердинанд Маркос наголосив, що "необхідні термінові заходи" для забезпечення стабільності енергопостачання та безперервності економічної діяльності. Він також зазначив, що країна має запаси нафти, яких вистачає приблизно на 45 днів.

У межах надзвичайного стану створено комітет для контролю за наявністю палива, ліків та продуктів харчування. Державні енергетичні компанії отримали дозвіл на закупівлю нафтопродуктів з авансовим платежем понад 15% від суми контракту. Міністерству енергетики доручено вжити заходів для економії енергії та запобігання накопиченню товарів на складах.

Крім того Міністерство транспорту Філіппін запровадило субсидії на пальне для перевізників та вартість проїзду для пасажирів, а також тимчасово призупинило стягнення дорожніх та авіаційних зборів. Державні відомства пришвидшили виплати соціальної допомоги та посилили контроль за необґрунтованим зростанням цін на товари першої необхідності.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість оголошення про тимчасове скасування федеральних обмежень щодо літніх сумішей бензину вже цієї середи. Основною метою такого рішення є стримування зростання вартості пального, спровокованого війною з Іраном та збоями у світових поставках нафти.