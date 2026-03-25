Трамп тимчасово послабить стандарти на пальне для стримування цін на АЗС – Reuters

Адміністрація Трампа розглядає можливість оголошення про тимчасове скасування федеральних обмежень щодо літніх сумішей бензину вже цієї середи. Основною метою такого рішення є стримування зростання вартості пального, спровокованого війною з Іраном та збоями у світових поставках нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters, з посиланням на власні джерела.

За звичайних умов у США діють суворі правила щодо складу пального в теплий період року. Перехід на літні суміші з нижчою летючістю здійснюється для зменшення випаровування та запобігання утворенню смогу. Проте використання таких сумішей підвищує собівартість бензину для нафтопереробних заводів та роздрібних мереж.

Нові правила дозволять ритейлерам продовжувати продаж бензину з вмістом 15% етанолу (E15) протягом усього літа без обов’язкового переходу на дорожчі компоненти.

Аналітики кажуть, що ця зміна може знизити роздрібні ціни на кілька центів за галон і полегшити життя як споживачів, так і нафтопереробних заводів, які стикаються з обмеженими поставками палива. За інформацією Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна за галон (3,79 л) низькооктанового бензину в країні нещодавно перевищила $3,97. Для порівняння, на початку року цей показник становив $3 за галон.

У свою чергу Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке контролює якість пального, підтвердило, що проводить моніторинг ситуації з постачанням спільно з промисловими та федеральними партнерами.

Нагадаємо, 16 березня, середні роздрібні ціни на дизельне паливо в США перетнули позначку в 5 доларів за галон (3,79 літра). Це другий випадок в історії з грудня 2022 року, коли вартість пального досягла такого рівня.