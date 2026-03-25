Трамп временно ослабит стандарты на топливо для сдерживания цен на АЗС – Reuters

Трамп временно ослабит стандарты на горючее / Википедия

Администрация Трампа рассматривает возможность объявления о временной отмене федеральных ограничений по поводу летних смесей бензина уже в эту среду. Основная цель такого решения — сдерживание роста стоимости горючего, спровоцированного войной с Ираном и сбоями в мировых поставках нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует R euters, ссылаясь на собственные источники.

При обычных условиях в США действуют строгие правила по составу горючего в теплый период года. Переход на летние смеси с низшей летучестью осуществляется для уменьшения испарения и предотвращения образования смога. Однако использование таких смесей повышает себестоимость бензина для нефтеперерабатывающих заводов и розничных сетей.

Новые правила позволят ритейлерам продолжать продажу бензина с содержанием 15% этанола (E15) в течение всего лета без обязательного перехода на более дорогие компоненты.

Аналитики говорят, что это изменение может снизить розничные цены на несколько центов за галлон и облегчить жизнь как потребителей, так и нефтеперерабатывающих заводов, которые сталкиваются с ограниченными поставками топлива. По информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена за галлон (3,79 л) низкооктанового бензина в стране недавно превысила $3,97. Для сравнения, в начале года этот показатель составил $3 за галлон.

В свою очередь Агентство по охране окружающей среды США (EPA), контролирующее качество горючего, подтвердило, что проводит мониторинг ситуации со снабжением совместно с промышленными и федеральными партнерами.

Напомним, 1 6 марта, средние розничные цены на дизельное топливо в США пересекли отметку в 5 долларов за галлон (3,79 литра). Это второй случай в истории с декабря 2022 года, когда стоимость горючего достигла такого уровня.

Автор:
Татьяна Ковальчук