"Риба зникне з меню": європейський рибальський промисел одним із перших постраждав від високих цін на дизель

Через стрімке зростання цін на дизельне паливо на тлі війни з Іраном європейська рибна промисловість опинилася на межі зупинки. Найбільше постраждав сектор вилову у Нідерландах, де щотижневі рахунки за пальне зросли з 12 000 до 30 000 євро. Цього тижня в море не вийшли до 90% бім-траулерів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Збитки галузі в Нідерландах

Найбільш відчутно це позначилося на Нідерландах, де зосереджено близько 7% всього флоту Європейського Союзу, зокрема енергоємні бім-траулери. Ці судна спеціалізуються на вилові цінних видів риби: камбали, тюрбо та бриля.

За даними Спілки рибалок Нідерландів, витрати на експлуатацію одного судна змінилися наступним чином: рахунок за пальне до 28 лютого складав 12 000 – 13 000 євро на тиждень, а наприкінці березня збільшився до 30 000 євро.

Поточна вартість дизеля фактично дорівнює загальній вартості виловленої риби за той самий період. Це унеможливлює виплату заробітної плати екіпажу та покриття інших операційних витрат. Галузева група VisNed підтвердила, що цього тижня в море не вийшли від 80% до 90% бім-траулерів.

Вплив на споживчий ринок

За словами представників Спілки рибалок, наслідки для споживачів уже стали відчутними. Ціна на камбалу на аукціонах зросла з 12 до 18 євро. Очікується, що через дефіцит продукції заклади харчування будуть змушені зменшувати порції або повністю вилучати певні позиції з асортименту.

Дурк ван Тюйнен, речник Спілки рибалок Нідерландів, окреслив поточну ситуацію наступним чином: "Тепер рахунок за пальне дорівнює доходу, тому це просто не працює… Риба зникне з меню".

Проблеми зачепили не лише Нідерланди. Флоти Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Італії та Франції також фіксують збитковість вилову донної риби (тріски та пікші). Представники організації Europêche вже звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити заходи державної підтримки, аналогічні до тих, що діяли у 2022 році.

Наразі рибалки очікують рішення від голови ЄС з питань рибальства Костаса Кадіса щодо можливих субсидій для компенсації 70-відсоткового зростання вартості палива.

Раніше повідомлялося, що країни Азії, які імпортують понад 80% сирої нафти через Ормузьку протоку, також зіткнулися з дефіцитом палива. Блокування протоки Іраном з 28 лютого змусило уряди повернутися до практик часів пандемії Covid і запровадити певні обмеження як для громадян, так і для бізнесу.