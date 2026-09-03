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Агро
Дата публікації

Чи буде в Україні дефіцит імпортної риби - відповідь Мінагрополітики

риба
Імпортна риба не зникне з полиць/Фото:Unsplash

Україна не прогнозує суттєвого та довгострокового дефіциту рибної продукції, попри високу залежність ринку від імпорту. Понад 80% споживання риби в країні забезпечується закордонними поставками. 

Як повідомляє Dilo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами. 

Імпорт риби покриває понад 80% споживання 

Рибна продукція залишається однією з найбільш імпортозалежних категорій продовольства. Проте імпорт продовжує надходити в Україну, а логістичні ланцюги через пункти перетину кордону працюють, заявив Висоцький. 

"Суттєво імпортозалежна галузь - рибна. Там частка імпорту понад 80% споживання", - сказав міністр. 

Для розуміння масштабу залежності у спілці "Риба України" повідомляли,що у 2025 році Україна імпортувала близько 348,2 тис. тонн риби та рибної продукції на суму понад $1,16 млрд.  

Навіть за умови перебудови логістики постачання риби не повинно зупинитися. Зокрема, імпортери орієнтуються на прямі поставки "з коліс" - безпосередньо до точок реалізації, пояснив міністр. 

Ризики для ринку риби - перебої з поставками та зростання цін 

"Станом на сьогодні не передбачається суттєвого, довгострокового дефіциту імпортної продукції, в тому числі через те, що імпорт буде відбуватися безпосередньо з максимальною поставкою в точки реалізації", - сказав Висоцький. 

Таким чином, основним ризиком для ринку наразі є не зникнення риби з продажу, а можливі тимчасові перебої з окремими видами продукції та зростання логістичних витрат, що може позначитися на кінцевій ціні. Наприклад, голова спілки "Риба України", експерт з рибної галузі Любомир Гайдамака повідомляв, що через ускладнення логістики імпортна риба в Україні може подорожчати ще на 10-20%, а в негативному сценарії - на 25-30%.  

Нагадаємо, у 2025 році імпорт риби становив близько 348,2 тис. тонн. Для порівняння: офіційний промисловий вилов у внутрішніх водоймах складав приблизно 11,5 тис. тонн, спеціальні товарні рибні господарства дали близько 2,3 тис. тонн, а аквакультурою було реалізовано близько 10,8 тис. тонн товарної продукції.

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