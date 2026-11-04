Из-за обстрелов складские площади Киевщины сократились на 34%: свободных помещений почти нет

Из-за разрушения логистической инфраструктуры вакантность складской недвижимости Киевского региона упала ниже 1%, а арендные ставки продолжили расти. В то же время новое строительство пока не компенсирует потери площадей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Expandia.

В январе-августе 2026 конкурентное предложение складской недвижимости Киевского региона сократилось на 34% – до 1,05 млн кв. м. Причиной стали усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру и разрушение складских объектов. Об этом говорится в исследовании EXPANDIA – представителя CBRE в Украине и Молдове.

По данным компании, по состоянию на конец июня объем конкурентного предложения складов возобновился до довоенного уровня 2021 года и составил около 1,6 млн. кв. м. Однако дальнейшие разрушения нивелировали это восстановление.

Сокращение предложения произошло несмотря на активное новое строительство. В первом полугодии 2026 года в эксплуатацию было введено около 150 тыс. кв. м складских площадей – на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, новые объекты все чаще замещают разрушенные площади, а не увеличивают общее предложение на рынке.

Вакантность упала ниже 1%, аренда дорожает

Из-за разрушения складских объектов и потребности компаний найти помещение взамен утраченным свободных площадей на рынке почти не осталось. По состоянию на конец августа 2026 года вакантность складской недвижимости Киевского региона составила менее 1%.

Особенно острым остается дефицит качественных мультитемпературных составов, предложение которых было ограничено и до полномасштабной войны.

Дефицит помещений повлиял и на арендные ставки. В августе эффективная прайм-ставка на сухие склады выросла на 8% с начала года – до $5,7 за кв. м в месяц без НДС и операционных расходов.

Запрашиваемые ставки увеличились в среднем на 10% и составили 210-270 грн за кв. м в месяц или $4,7-6 за кв. м. Несмотря на это, большинство арендных сделок и дальше заключали в гривне, хотя случались и договоры с деноминацией в долларовом эквиваленте.

Бизнес переезжает и распределяет запасы между регионами

По итогам января-августа 2026 валовое поглощение складских площадей составило около 180 тыс. кв. м – на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Однако характер спроса в течение года изменялся. Если в первом полугодии активность арендаторов обеспечивала преимущественно органический спрос, то в июле-августе значительную роль играли переезды бизнеса через военные действия.

В общей сложности переезды, в том числе с расширением, составляли 82% всех сделок за этот период. На расширение пришлось 18%.

Наибольшую часть арендной активности сформировали логистические операторы – 42%, компании оптовой и розничной торговли – 38%, а также предприятия сектора FMCG – 20%.

Из-за риска безопасности крупные компании все чаще распределяют товарные запасы между складскими объектами в западных регионах Украины. Такой подход должен помочь поддерживать непрерывность операционной деятельности.

Дефицит складских площадей может сохраниться до конца года

По прогнозу директора департамента складской и промышленной недвижимости EXPANDIA Наталии Сокирко, к концу 2026 года рынок будет адаптироваться к значительному сокращению предложения. Спрос будет оставаться высоким как по необходимости замещать утраченные объекты, так и благодаря потребностям ключевых групп арендаторов.

В то же время, критически низкий объем доступных помещений будет сдерживать фактические объемы поглощения. Новое строительство может частично ослабить дефицит, но не компенсирует все потери.

Дальнейшая активность девелоперов будет зависеть от ситуации безопасности. При неопределенности они, вероятно, более осторожно будут относиться к спекулятивным проектам, зато более актуальным может стать строительство складов под нужды конкретного арендатора (built-to-suit) или для собственного использования компаний.

Напомним, в сентябре совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак заявил о том, что заявления об уничтожении 90% складских помещений в Украине не соответствуют действительности и являются манипуляцией, направленной на создание паники. При нынешней интенсивности атак России могут потребоваться десятилетия, чтобы уничтожить логистическую инфраструктуру. Поэтому украинцам не стоит скупать товары впрок.