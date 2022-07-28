Конгрес підтримав передачу Україні ракет, які можуть вражати на відстані понад 280 км

Обидві партії Конгресу США підтримали відправку Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані понад 280 кілометрів. Про це в ході брифінгу за підсумками зустрічі депутатів з представниками Білого дому повідомила членкиня Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін, передає CNN.

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Зазначимо, що Київ декілька місяців направляв запити з проханням надати саме ці ракети, адже ракетні системи HIMARS можуть вражати ціли на відстані лише близько 80 кілометрів (ті, що отримала Україна).

Слоткін повідомила, що депутати та представники Білого дому прийшли до єдиної думки, що в найближчі три-шість тижнів (в серпні-вересні) ЗС РФ почнуть втрачати силу, через вичерпання резервів, і в цей момент США повинні посилити військову допомогу Україні.

"Я думаю, що те, що ми дуже твердо почули від президента Володимира Зеленського і підсилили сьогодні, це те, що українці дійсно хочуть кілька разів вдарити Росію по зубах до приходу зими, особливо — на півдні", – додала депутатка.

Слоткін говорить про те, що напередодні Зеленський заявив, що партнери повинні терміново надати Україні більше зброї, щоб ЗСУ змогли протягом 3-6 тижнів звільнити захоплені Росією території.

Очільник держави пояснив, що з настанням холодів бойові дії можуть сповільнитися, що буде вигідним для російської армії, адже тоді окупанти зможуть закріпитися на захоплених територіях.

Попередньо відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ на південному напрямку, зокрема, вже звільнено кілька населених пунктів Херсонщини. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.