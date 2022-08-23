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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
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Политика
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Две страны ЕС до сих пор не поставляют оружие Украине

Две страны ЕС до сих пор не поставляют оружие Украине

Из стран Евросоюза поставка оружия Украине остается "темой-табу" только для Венгрии и Австрии.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украине сейчас помогают страны, которые никогда в своей современной истории не поставляли оружие в зоны конфликтов, в том числе Швеция, Финляндия и Нидерланды. Некоторые государства даже изменяли для этого национальное законодательство.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таким. Поэтому вопрос не в том, что страны ЕС против, вопрос в том, что они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей — аргументов, дискуссий… сколько снабжать, как долго это должно продолжаться, где баланс между оборонными потребностями", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что такие внутренние политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневные потери на фронте.

Отметим, что в целом Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи. Среди них – Германия и Франция.

22 августа Министерство обороны Германии официально отвергло предложение депутатов немецкого парламента от правящей коалиции поставлять Украине больше оружия, потому что опасается, что это приведет к снижению уровня оборонных возможностей страны.

Автор:
Светлана Манько
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