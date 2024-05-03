ИТ-коалиция передала Украине оборудование на 900 тысяч евро для поддержки Вооруженных сил

В рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонии и Люксембургом, Вооруженные Силы Украины получили первую партию оборудования стоимостью 900 тысяч евро. Поставка включает ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование, которое в ближайшее время будет доставлено в военные подразделения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Это оборудование будет способствовать улучшению связи и планированию военных операций на тактическом уровне.

Закупка прошла благодаря эффективной работе Агентства НАТО по поддержке и поставке, что позволило быстро удовлетворить потребности украинских военных в современном коммуникационном оборудовании.

"Переданное оборудование улучшит связь и возможность планирования задач на тактическом уровне. Это один из наших приоритетов - закрыть запросы подразделений, касающихся связи на фронте. Благодарна партнерам за ответственность и скорость в принятии решений", - отметила заместитель министра обороны вопросов цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Эта инициатива является частью более широкой поддержки, оказываемой международными партнерами Украины в ее усилиях противостоять агрессии и защитить свой суверенитет.

Напомним, ИТ-коалиция — это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.. В состав участников также входят Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

В рамках ИТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов более чем на 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн. евро еще ожидаются.

Добавим, что 20 декабря 2023 Эстония и еще 9 стран-союзников запустили еще одну коалицию, которая может укрепить кибербезопасность Украины, а именно - Таллиннский механизм. Он создан для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.