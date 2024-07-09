Германия передала Украине третью систему Patriot и значительную партию боеприпасов

Правительство Германии 8 июля 2024 года обновило перечень военной помощи, предоставленной Украине, подтвердив передачу третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

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Об этом говорится на сайте германского правительства.

Согласно обнародованному на сайте немецкого правительства отчету, последний пакет помощи включает:

Зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракетами

Две самоходные многофункциональные РЛС TRML-4D

55 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм

9000 боеприпасов для зенитных танков Gepard

Боеприпасы для танков Leopard 1

30 беспилотников-разведчиков VECTOR с запчастями

200 мобильных глушителей для дронов

10 наземных дронов

Четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями

Бронированный эвакуационный автомобиль с запчастями

Кроме того, пакет помощи содержит 29 терминалов спутниковой связи, 150 очков ночного видения, два пикапа, 10 защищенных авто, 58 тысяч патронов калибра 40 мм, 93 тысячи дымовых гранат, 800 штурмовых винтовок MK 556, 3, 150 винтовок CR 308 и 250 пулеметов MG5

Помощь от Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В начале июня Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), машины для разминирования WISENT, снайперские винтовки и прочее.

Источник фото: ua.depositphotos.com