Німеччина передала Україні третю систему Patriot та значну партію боєприпасів

Уряд Німеччини 8 липня 2024 року оновив перелік військової допомоги, наданої Україні, підтвердивши передачу третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

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Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Згідно з оприлюдненим на сайті німецького уряду звітом, останній пакет допомоги включає:

Зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами та ракетами

Дві самохідні багатофункціональні РЛС TRML-4D

55 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм

9000 боєприпасів для зенітних танків Gepard

Боєприпаси для танків Leopard 1

30 безпілотників-розвідників VECTOR із запчастинами

200 мобільних глушників для дронів

10 наземних дронів

Чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами

Броньоване евакуаційне авто із запчастинами

Крім того, пакет допомоги містить 29 терміналів супутникового зв'язку, 150 окулярів нічного бачення, два пікапи, 10 захищених авто, 58 тисяч набоїв калібру 40 мм, 93 тисячі димових гранат, 800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом, 150 гвинтівок CR 308 і 250 кулеметів MG5.

Допомога від Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

На початку червня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), машини для розмінування WISENT, снайперські гвинтівки та інше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com