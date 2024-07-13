Президент Чехії розповів про постачання боєприпасів Україні: 50 тисяч надійдуть найближчим часом

У рамках чеської ініціативи щодо забезпечення артилерійськими боєприпасами України Чехія відправить Україні 50 тисяч боєприпасів вже у липні та серпні.

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Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає ČTK.

Також він оголосив, що з вересня Україна почне отримувати від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.

Крім того, 25 червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію снарядів.

Видання пише, що на меті стоїть доставка в Україну 500 тисяч одиниць боєприпасів у 2024 році.

Снаряди для ЗСУ

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони вичерпались через передачу допомоги ЗСУ, яким доводиться випускати тисячі снарядів на добу, щоб стримати окупантів.

Навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку.

Ідея закупівлі 800 тисяч снарядів у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Уже в березні Союзники України підготували майже всі кошти, які знадобляться для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, але не назвав їх. Пізніше стало відомо, що до чеської ініціативи доєдналися близько 20 держав, зокрема, Люксембург, Швеція, Португалія, Канада, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Латвія та інші.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Президент Чехії Петр Павел в інтервʼю німецькому телеканалу ARD розповів, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в Україну в червні і вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів.