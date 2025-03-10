Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия: экспорт США растет, а России падает

Украина стала крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в период 2020-2024 годов, ее импорт увеличился почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Европейский импорт оружия в целом вырос на 155% за те же периоды, так что государства отреагировали на вторжение РФ в Украину и на неопределенность относительно будущего внешней политики США.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно новым данным, в десятку лидеров-импортеров оружия вошли:

Украина;



Индия;

насморк;

Сайдовская Аравия;

Пакистан;

Япония;

Австралия;

Египет;



США;

Кувейт.

Соединенные Штаты дополнительно увеличили свою долю в мировом экспорте оружия до 43 процентов, в то время как экспорт России упал на 64 процента.

Общий объем поставок оружия в мире остался примерно на том же уровне, что и в 2015-2019 и 2010-2014 годах (но был на 18% выше, чем в 2005-2009 годах), поскольку рост импорта в Европу и Америку был компенсирован снижением в других регионах. Десять крупнейших экспортеров оружия в 2020-2024 годах были теми же, что и в 2015-2019 годах, но Россия, на долю которой приходится 7,8 процента мирового экспорта оружия, опустилась на третье место после Франции (9,6%).

Импорт оружия в Украину

По меньшей мере, 35 государств отправили оружие в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Украина получила 8,8% мирового импорта оружия в 2020-2024 годах. Большинство основных поставок оружия в Украину поступило из США (45%), за которыми следуют Германия (12%) и Польша (11%).

"Новые цифры поставок оружия четко отображают перевооружение, которое происходит среди государств Европы в ответ на угрозу со стороны России. Однако некоторые крупные импортеры оружия, включая Саудовскую Аравию, Индию и Китай, столкнулись с существенным снижением объемов импорта по разным причинам, невзирая на высокие показатели восприятия угрозы в своих регионах", — сказал Метью Джордж, директор Програмы поставок оружия SIPRI.

Экспорт оружия из РФ

Экспорт вооружений из России резко упал (-64%) в период с 2015-19 по 2020-24 годы. Спад начался еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года: в 2020 и 2021 годах объемы экспорта были значительно меньше, чем в любом году за предыдущие два десятилетия.

"Война против Украины еще больше ускорила падение российского экспорта вооружений, поскольку на поле боя нужно больше оружия, торговые санкции усложняют производство и продажу Россией своего оружия, а США и их союзники оказывают давление на государства, чтобы те не покупали российское оружие ", — пояснил Питер Веземан.

По его словам, Россия поставляла основные виды вооружений в 33 государства в 2020-2024 годах. Две трети российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (38 % ), Китай (17 % ) и Казахстан (11 % ).

Импорт оружия на Ближний Восток

Импорт оружия государствами Ближнего Востока сократился на 20 процентов в период с 2015-2019 по 2020-24 годы. Четыре из 10 крупнейших мировых импортеров в 2020-24 годах находились на Ближнем Востоке: Катар, Саудовская Аравия, Египет и Кувейт. Катар был третьим по величине импортером оружия в мире в 2020-24 годах.

Более половины импорта оружия на Ближний Восток пришлось на США (52%), 13% – на Италию, 9,8% – на Францию и 7,6% – на Германию.

Напомним, Украина заключила меморандум с немецким производителем ПВО . Поставки ракет и систем противовоздушной обороны будут увеличены втрое.