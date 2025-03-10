Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї: експорт США росте, а Росії — падає

Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020–2024 роках, її імпорт збільшився майже у 100 разів у порівнянні з 2015–2019 роками. Європейський імпорт зброї загалом зріс на 155% за ті самі періоди, так держави відреагували на вторгнення РФ в Україну і на невизначеність щодо майбутнього зовнішньої політики США.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI).

Згідно з новими даними, у десятку лідерів-імпортерів зброї увійшли:

Україна;



Індія;

Катар;

Сайдівська Аравія;

Пакістан;

Японія;

Австралія;

Египет;



США;

Кувейт.

Сполучені Штати додатково збільшили свою частку у світовому експорті зброї до 43 відсотків, тоді як експорт Росії впав на 64 відсотки, згідно з новими даними.

Загальний обсяг постачання зброї у світі залишився приблизно на тому ж рівні, що й у 2015–2019 та 2010–2014 роках (але був на 18% вищим, ніж у 2005–2009 роках), оскільки зростання імпорту в Європі та Америці було компенсоване зниженням в інших регіонах. Десять найбільших експортерів зброї у 2020–2024 роках були тими самими, що й у 2015–2019 роках, але Росія, на частку якої припадає 7,8 відсотка світового експорту зброї, опустилася на третє місце після Франції (9,6%).

Імпорт зброї в Україну

Щонайменше 35 держав відправили зброю в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020–2024 роках. Більшість основних поставок зброї на Україну надійшла зі США (45%), за якими йдуть Німеччина (12%) і Польща (11%).

"Нові цифри постачання зброї чітко відображають переозброєння, що відбувається серед держав Європи у відповідь на загрозу з боку Росії. Проте деякі великі імпортери зброї, включаючи Саудівську Аравію, Індію та Китай, зіткнулися із суттєвим зниженням обсягів імпорту з різних причин, незважаючи на високі показники сприйняття загрози у своїх регіонах", — сказав Метью Джордж, директор Програми постачання зброї SIPRI.

Експорт зброї з РФ

Експорт озброєнь із Росії різко впав (-64%) у період з 2015-19 по 2020-24 роки. Спад почався ще до повномасштабного вторгнення Росії на Україну в лютому 2022 року: у 2020 та 2021 роках обсяги експорту були значно меншими, ніж будь-якого року за попередні два десятиліття.

"Війна проти України ще більше прискорила падіння російського експорту озброєнь, оскільки на полі бою потрібно більше зброї, торгові санкції ускладнюють виробництво та продаж Росією своєї зброї, а США та їхні союзники чинять тиск на держави, щоб ті не купували російську зброю", — пояснив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Програми постачання озброєнь SIPRI.

За його словами, Росія постачала основні види озброєнь до 33 держав у 2020–2024 роках. Дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (38%), Китай (17%) та Казахстан (11%).

Імпорт зброї на Близький Схід

Імпорт зброї державами Близького Сходу скоротився на 20 відсотків у період із 2015–2019 по 2020–24 роки. Чотири з 10 найбільших світових імпортерів у 2020–24 роках перебували на Близькому Сході: Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та Кувейт. Катар був третім за величиною імпортером зброї у світі у 2020–24 роках.

Більше половини імпорту зброї на Близький Схід припало на США (52%), 13% — на Італію, 9,8% — на Францію та 7,6% — на Німеччину.

Нагадаємо, Україна уклала меморандум з німецьким виробником ППО. Постачання ракет і систем протиповітряної оборони буде збільшено втричі.