Посилення захисту неба: Україна уклала меморандум з німецьким виробником ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров під час свого візиту до Німеччини підписав меморандум про співпрацю з компанією Diehl Defence, виробником системи протиповітряної оборони Iris-T.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про меморандум

Меморандум передбачає :

спільні індустріальні проєкти, що сприятимуть зміцненню спроможностей української ППО;

збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

Рустем Умєров подякував компанії Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Він наголосив, що важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Міністр підкреслив, що вільний світ на боці України і разом з міжнародними партнерами відкриваються нові можливості для зміцнення оборони.

Захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком для Міністерства оборони. Системи Iris-T вже довели свою ефективність як важлива частина протиповітряного щита України, зазначають в пресслужбі.

Що відомо про виробника Diehl Defense

Diehl Defense — німецький виробник озброєння, що є підрозділом Diehl Stiftung зі штаб-квартирою в Юберлінгені. Компанія спеціалізується на виробництві ракет і боєприпасів.

У 2004 році внаслідок злиття Bodenseewerke Gerätetechnik GmbH з Diehl Munitionssysteme GmbH & Co. KG було створено Diehl BGT Defence. У лютому 2017 року відбулося об'єднання Diehl BGT Defense та Diehl Defense Holding у Diehl Defense.

У 2022 році, за підтримки уряду Німеччини, компанія передала системи ППО Iris-T SLM на озброєння Україні.

Iris-T SLM (IRIS-T Surface Launched Medium Range) — зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для протиповітряної та протиракетної оборони. Розроблений компанією Diehl Defence, він використовує ракети Iris-T та ефективно знищує літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати й крилаті ракети. Завершення розробки відбулося у 2014 році.

Про українську зброю

Зауважимо, протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.

Додамо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Йдеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка за три роки повномасштабного російського вторгнення значно розвинулася.