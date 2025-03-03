Міноборони забезпечить військо пальним на 7,7 млрд грн: що відомо про закупівлі

Міноборони продовжує забезпечувати безперебійне постачання критично важливих ресурсів для війська. Закупівельна агенція відомства “Державний оператор тилу" (ДОТ) вже розпланувала закупівлі пально-мастильних матеріалів на II квартал 2025 року, орієнтовна вартість яких складе майже 7,7 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Ми прагнемо не лише забезпечити армію необхідними ресурсами, а й створити ефективну, прогнозовану систему постачання", - зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Про закупівлі

Зокрема, передбачено закупівлю:

олив трансмісійних;

олив моторних;

олив гідравлічних;

спецрідин;

мастил;

дизельного пального;

бензину різних марок;

авіаційного пального Jet.

Оновлений план враховує актуальні потреби оборонного сектору та має на меті забезпечення безперебійного постачання критично важливих ресурсів для військових підрозділів.

Прозорість і ефективність закупівель залишаються основними пріоритетами ДОТ. Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства, наголосила директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ, Марина Єремєєва.

Нагадаємо, протягом лютого 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.