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Міноборони забезпечить військо пальним на 7,7 млрд грн: що відомо про закупівлі

Міноборони забезпечить військо пальним на 7,7 млрд грн: що відомо про закупівлі
Оновлений план закупівель враховує актуальні потреби оборонного сектору.

Міноборони продовжує забезпечувати безперебійне постачання критично важливих ресурсів для війська. Закупівельна агенція відомства “Державний оператор тилу" (ДОТ) вже розпланувала закупівлі пально-мастильних матеріалів на II квартал 2025 року, орієнтовна вартість яких складе майже 7,7 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Ми прагнемо не лише забезпечити армію необхідними ресурсами, а й створити ефективну, прогнозовану систему постачання", - зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Про закупівлі

Зокрема, передбачено закупівлю:

  • олив трансмісійних;
  • олив моторних;
  • олив гідравлічних;
  • спецрідин;
  • мастил;
  • дизельного пального;
  • бензину різних марок;
  • авіаційного пального Jet.

Оновлений план враховує актуальні потреби оборонного сектору та має на меті забезпечення безперебійного постачання критично важливих ресурсів для військових підрозділів.

Прозорість і ефективність закупівель залишаються основними пріоритетами ДОТ. Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства, наголосила директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ, Марина Єремєєва.

Нагадаємо, протягом лютого 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.

Автор:
Ольга Опенько