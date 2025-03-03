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Минобороны обеспечит войско горючим на 7,7 млрд грн: что известно о закупках
Минобороны продолжает обеспечивать бесперебойную поставку критически важных ресурсов для войска. Закупочное агентство ведомства "Государственный оператор тыла" (ГОТ) уже распланировало закупки горюче-смазочных материалов на II квартал 2025 года, ориентировочная стоимость которых составит почти 7,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Мы стремимся не только обеспечить армию необходимыми ресурсами, но и создать эффективную, прогнозируемую систему снабжения", — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
О закупках
В частности, предусмотрена закупка:
- масел трансмиссионных;
- масел моторных;
- масел гидравлических;
- спецжидкости;
- смазок;
- дизельного горючего;
- бензина разных марок;
- авиационного горючего Jet.
Обновленный план учитывает актуальные потребности оборонного сектора и направлен на обеспечение бесперебойной поставки критически важных ресурсов для военных подразделений.
Прозрачность и эффективность закупок остаются основными приоритетами ГОТ. Все тендеры будут объявлены на платформе Prozorro в соответствии с действующим законодательством, подчеркнула директор программы горюче-смазочных материалов ГОТ, Марина Еремеева.
Напомним, в течение февраля 2025 Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.