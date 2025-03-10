Усиление противовоздушной обороны: Украина заключила меморандум с немецким производителем ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего визита в Германию подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Diehl Defence, производителем системы противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о меморандуме

Меморандум предусматривает:

общие индустриальные проекты, способствующие укреплению возможностей украинского ПВО;

увеличение снабжения ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

Рустем Умеров поблагодарил компанию Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Он подчеркнул, что важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Министр подчеркнул, что свободный мир на стороне Украины и вместе с международными партнерами открываются новые возможности для укрепления обороны.

Защита украинского воздушного пространства и населённых пунктов остается приоритетным направлением для Министерства обороны. Системы Iris-T уже доказали свою эффективность как немаловажную часть противовоздушного щита Украины, отмечают в пресс-службе.

Что известно о производителе Diehl Defense

Diehl Defense – немецкий производитель вооружения, являющийся подразделением Diehl Stiftung со штаб-квартирой в Юберлингене. Компания специализируется на производстве ракет и боеприпасов.

В 2004 году в результате слияния Bodenseewerke Gerätetechnik GmbH из Diehl Munitionssysteme GmbH & Co. KG была создана Diehl BGT Defence. В феврале 2017 года состоялось объединение Diehl BGT Defense и Diehl Defense Holding в Diehl Defense.

В 2022 году при поддержке правительства Германии компания передала системы ПВО Iris-T SLM на вооружение Украине.

Iris-T SLM (IRIS-T Surface Launched Medium Range) – зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны. Разработанный компанией Diehl Defence, он использует ракеты Iris-T и эффективно уничтожает самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Завершение разработки прошло в 2014 году.

Об украинском оружии

Заметим, в течение февраля 2025 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% – отечественного производства.

Добавим, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая за три года полномасштабного российского вторжения значительно развилась.