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В июне спрос на квартиры в новостройках упал по всей Украине: какие цены в июле

первичный рынок недвижимости, строительство
Рост цен на первичном рынке жилья остановился. / Depositphotos

Стоимость жилья на первичном рынке вышла на плато: почти во всех регионах зафиксировано колебание в пределах нескольких процентов.

Цены на квартиры в новостройках почти по всей стране застыли из-за падения спроса.

Лидерство по стоимости квадратного метра удерживает Киев-$1 407 за квадратный метр, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

В пятерку самых дорогих регионов по ценам на новостройки входят также Закарпатская ($1179 за кв. метр), Львовская ($1104), Днепропетровская ($1090) и Кировоградская ($1056) области. Самые дешевые новостройки — в прифронтовых регионах: Запорожской ($506)

Фото 2 — В июне спрос на квартиры в новостройках упал по всей Украине: какие цены в июле
Как изменились цены на квартиры за последний месяц? Инфографика: DIM.RIA

Аналитики объясняют ситуацию с ценами слабым интересом к новостройкам почти во всех регионах. Наибольшее падение зафиксировано в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях. Спрос в Киеве также значительно снизился (-15%).

Значительный рост спроса с достаточной выборкой данных для анализа наблюдается только в Закарпатской области (+19%).

Фото 3 — В июне спрос на квартиры в новостройках упал по всей Украине: какие цены в июле
Интенсивные обстрелы Киева активизировали спрос на жилье в Ужгороде.

За месяц введено в эксплуатацию 4 новостройки (7 секций) — во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Наивысшая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (68%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

В июне работали 80% отделов продаж новостроек, подчеркнули аналитики.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве на продажу выставлено на 25% меньше нового жилья, чем в начале войны.

Также сообщалось, что половина новых ЖК Украины строится в трех областях.

Автор:
Леся Соловчук