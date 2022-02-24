"Не можу додзвонитися, інтернет не працює": що відбувається зараз зі зв'язком при воєнному стані

Мобільний зв'язок в Україні працює з перебоями — у деяких випадках абоненти не можуть здійснити дзвінок або користуватися мобільним інтернетом. Мобільні оператори та Держспецзв'язку заспокоюють такі проблеми зумовлені не відключенням зв'язку, а великим навантаженням на мережі, але українські оператори та провайдери продовжують надавати послуги у звичайному режимі. Щоб зменшити навантаження на мережі, влада просить громадян дзвонити лише у разі крайньої необхідності та по можливості обмінюватися смс-повідомленнями.

Українські оператори підтверджують, що продовжують роботу. "Працюємо у звичайному режимі, а у вас просимо лише одного – довіряти лише офіційним джерелам. І в жодному разі не панікувати", — повідомили у lifecell.

"Уважно спостерігаємо за роботою нашої мережі. Зв'язок та інтернет працюють у звичайному режимі, хоча з навантаженням", — розповіли у Vodafone Ukraine, але додали, що тимчасово закрили свої роздрібні магазини, щоб залишити співробітників вдома.

"Працюємо, щоб ви залишалися на зв'язку. Наша команда робить все можливе, щоб мережа продовжувала працювати у штатному режимі. Мережа витримує значні навантаження. Тому дзвінки можуть відбуватися не з першого разу", — попередили у Kyivstar.

Крім того, раніше оператори повідомляли, що готові підтримувати зв'язок навіть за умови військового стану.

Щоб не допустити захоплення ресурсів компанії, у "Київстар" забезпечують охорону потужностей у штатному режимі 24/7 внутрішніми ресурсами компанії та за допомогою спеціалізованих підрядних організацій. "У компанії запроваджено сучасну систему комплексної фізичної безпеки, яка забезпечує охорону персоналу, матеріальних та нематеріальних активів. Усі ключові об'єкти (офіси, комунікаційні центри, склади) забезпечені повним комплексом технічної та фізичної охорони – там встановлені сучасні системи відеоспостереження, сигналізація та контроль доступу", — пояснюють у компанії.

Там додали, що їхня мережа має гнучку архітектуру, що дозволяє за необхідності оперативно змінювати маршрутизацію трафіку через транзитні вузли, розташовані в різних містах України. Це дозволяє оператору зберегти функції мережі та відновлювати надання послуг, навіть якщо деякі з об'єктів інфраструктури зазнають пошкоджень .

У "Київстар" відмітили, що їх мережа включає понад 48 тисяч базових станцій мобільного зв'язку та понад 44 тисяч км магістральних ліній, а компанія використовує весь спектр сучасних сервісів з кібербезпеки, забезпечує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах та бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам та національним вимогам.

У "Водафон" наголосили, що мають успішний досвід роботи в умовах пандемії, локдауну, нестабільного електропостачання та інших кризових випадках. "У нас є резервне обладнання та резервні канали передачі даних в Україні та за її межами. У разі порушення функціонування одних інші можуть підтримувати зв'язок на належному рівні ", – заспокоюють у оператора.

Там також за необхідності захищатимуть свої потужності: компанія організувала збройну охорону стратегічно важливих об'єктів, у тому числі із залученням поліції охорони, а також підготувала план додаткових заходів щодо виявлення та запобігання кіберзагрозам для мереж компанії. Зокрема, посилили зовнішній та внутрішній периметр від можливих кібератак, провели заходи щодо виявлення вразливостей та ризиків інформаційних систем компанії, провели Penetration-тести, купили додаткове обладнання.