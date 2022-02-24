Інтернет та мобільний зв;язок не відключать: у Держспецзв'язку спростували інформацію про можливі відключення, але попросили менше телефонувати

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації спростували інформацію про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету, але повідомили, що перебої зі зв'язком можливі.

Держспецзв'язку спростувало інформацію про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведено у надзвичайний режим управління”, – повідомляють у відомстві.

У Держспецзв'язку також звертають увагу, що перебої із зв'язком можливі. Але це насамперед пов'язано з тим, що мережі перевантажені. Через це у відомстві просять дзвонити та надсилати повідомлення у разі потреби і якщо не можна додзвонитися, використовувати для спілкування смс-повідомлення.