Что делать и куда бежать, если бомбят: карта убежищ в Киеве

Еще утром в Киеве объявили воздушную угрозу из-за вторжения России в Украину. Киевская городская государственная администрация рекомендовала жителям и гостям столицы в случае включения сирен сразу же следовать в укрытия.

Всего на сегодняшний день в Киеве есть более 500 укрытий около объектов критической инфраструктуры (например, метро) и почти 4500 убежищ двойного использования — то есть те, которые в мирное время используются. Это могут быть подвалы жилых домов, подземные паркинги и так далее.

Кроме того, в обозначенных местах могут функционировать аптеки, спортзалы, магазины или кафе. Однако в условиях военного положения при угрозе владельцы или арендаторы обязаны принимать в своих помещениях население.

Адреса ближайших бомбоубежищ можно узнать на карте КГГА, которую регулярно обновляют. Помимо точек там указан и тип укрытия: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро, а также обустроен ли в нем пандус.

Карта бомбоубежищ и укрытий в Киеве

В прошлом году в Киеве разработали и спроектировали новую систему оповещения за 11 млн грн, поэтому в случае чрезвычайной ситуации киевские власти утверждают, что немедленно оповестят людей и дадут четкий инструктаж. Если слышны взрывы, киевлянам советуют:

Заранее узнать месторасположение укрытий.

Слушать сигналы сирен или громкоговорителей.

Следить за информацией по радио- или телеканалам местных властей или же на их страницах в соцсетях: Facebook КМДА, Facebook Виталия Кличко, Telegram Виталия Кличко.

Внимательно прослушать/прочитать сообщение о чрезвычайной ситуации и порядок действий для населения.

Четко выполнять распоряжения спасательных служб.

При эвакуации не забыть отключить дома электричество и перекрыть газ.

Взять с собой необходимые вещи (документы, теплую одежду, лекарства), так называемый "тревожный чемодан" и идти к укрытию или пункту эвакуации.