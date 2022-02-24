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Категория
Общество
Дата публикации

Что делать и куда бежать, если бомбят: карта убежищ в Киеве

Что делать и куда бежать, если бомбят: карта убежищ в Киеве
Фото: Andrew Teoh / Unsplash

Еще утром в Киеве объявили воздушную угрозу из-за вторжения России в Украину. Киевская городская государственная администрация рекомендовала жителям и гостям столицы в случае включения сирен сразу же следовать в укрытия.

Всего на сегодняшний день в Киеве есть более 500 укрытий около объектов критической инфраструктуры (например, метро) и почти 4500 убежищ двойного использования — то есть те, которые в мирное время используются. Это могут быть подвалы жилых домов, подземные паркинги и так далее.

Кроме того, в обозначенных местах могут функционировать аптеки, спортзалы, магазины или кафе. Однако в условиях военного положения при угрозе владельцы или арендаторы обязаны принимать в своих помещениях население.

Адреса ближайших бомбоубежищ можно узнать на карте КГГА, которую регулярно обновляют. Помимо точек там указан и тип укрытия: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро, а также обустроен ли в нем пандус.

Карта бомбоубежищ и укрытий в Киеве

В прошлом году в Киеве разработали и спроектировали новую систему оповещения за 11 млн грн, поэтому в случае чрезвычайной ситуации киевские власти утверждают, что немедленно оповестят людей и дадут четкий инструктаж. Если слышны взрывы, киевлянам советуют:

  • Заранее узнать месторасположение укрытий.
  • Слушать сигналы сирен или громкоговорителей.
  • Следить за информацией по радио- или телеканалам местных властей или же на их страницах в соцсетях: Facebook КМДА, Facebook Виталия Кличко, Telegram Виталия Кличко.
  • Внимательно прослушать/прочитать сообщение о чрезвычайной ситуации и порядок действий для населения.
  • Четко выполнять распоряжения спасательных служб.
  • При эвакуации не забыть отключить дома электричество и перекрыть газ.
  • Взять с собой необходимые вещи (документы, теплую одежду, лекарства), так называемый "тревожный чемодан" и идти к укрытию или пункту эвакуации.
Фото 2 — Что делать и куда бежать, если бомбят: карта убежищ в Киеве
Памятка населению в случае угрозы