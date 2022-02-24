Що робити та куди бігти, коли атакують з повітря: карта бомбосховищ у Києві

Ще вранці у Києві оголосили повітряну загрозу через вторгнення Росії до України. Київська міська державна адміністрація рекомендувала жителям та гостям столиці у разі включення сирен одразу ж слідувати в укриття.

Загалом на сьогоднішній день у Києві є понад 500 укриттів біля об'єктів критичної інфраструктури (наприклад, метро) та майже 4500 притулків подвійного використання, тобто ті, що у мирний час використовуються. Це можуть бути підвали житлових будинків, підземні паркінги тощо.

Крім того, в означених місцях можуть функціонувати аптеки, спортзали, магазини або кафе. Однак за умов військового стану, коли є загроза, власники або орендарі зобов'язані приймати у своїх приміщеннях населення.

Адреси найближчих бомбосховищ можна дізнатись на карті КМДА, яку регулярно оновлюють. Крім точок там зазначений і тип укриття: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро, а також чи облаштований там пандус.

Карта бомбосховищ та укриттів у Києві

Минулого року в Києві розробили та спроєктували нову систему оповіщення за 11 млн грн, тому у разі надзвичайної ситуації київська влада стверджує, що негайно оповістить людей і дасть чіткий інструктаж. Киянам радять:

Заздалегідь дізнатися про місце розташування укриттів.

Слухати сигнали сирен або гучномовців.

Стежити за інформацією на радіо- або телеканалах місцевої влади, або ж на їх сторінках у соцмережах: Facebook КМДА, Facebook Віталія Кличко, Telegram Віталія Кличка.

Уважно прослухати/прочитати повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок дій для населення.

Чітко виконувати розпорядження рятувальних служб.

При евакуації не забути відключити електрику та перекрити газ.

Взяти з собою необхідні речі (документи, теплий одяг, ліки) — так звану "тривожну валізу" та йти до укриття або пункту евакуації.