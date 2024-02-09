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Metro останется на российском рынке, чтобы не достаться олигархам - глава компании
Немецкая сеть супермаркетов Metro AG осуждает российскую агрессию против Украины, но не планирует уходить с российского рынка, поскольку это не отвечает интересам компании METRO и ее акционеров.
Об этом сообщил генеральный директор Metro Штеффен Гройбель на годовом собрании акционеров, пишет Украинский Совет Торговых Центров (УРТЦ).
Он подчеркнул, что решение совета директоров основывается на глубоком анализе обстоятельств и принимается не бездумно.
Гройбель также отметил, что действия российского правительства, в частности, передача управления некоторыми иностранными компаниями государству как ответ на "незаконную экспроприацию активов РФ за рубежом", лишь подтверждают правильность их решения остаться на российском рынке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Происшедшая в последнее время экспроприация других иностранных компаний в России лишь усиливает нашу точку зрения: если наш российский бизнес достанется олигархам, приближенным к российским властям, это будет не в лучших интересах для Metro AG и ее акционеров", – сказал он.
Отметим, что в отличие от многих других компаний, METRO решила не покидать рынок агрессора после начала полномасштабной войны в Украине, из-за чего Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны.
В НАПК указывают, что ключевой акционер Metro Даниэль Кржетинский контролирует компанию EP Infrastructure, владеющую 49% компании Eustream. Последняя же управляет газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.
Напомним, что в список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group, eKassir, Liber International & Corporate Registry и Бондюэль. На днях до них было добавлена французская корпорация Auchan Holding.