Metro залишиться на російському ринку, щоб не дістатися олігархам - голова компанії

Німецька мережа супермаркетів Metro AG засуджує російську агресію проти України, але не планує йти з російського ринку, оскільки це не відповідає інтересам компанії METRO та її акціонерів.

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Про це повідомив генеральний директор Metro Штеффен Гройбель на річних зборах акціонерів, пише Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ).

Він підкреслив, що рішення ради директорів базується на глибокому аналізі обставин і приймається не бездумно.

Гройбель також зазначив, що дії російського уряду, зокрема передача управління деякими іноземними компаніями державі як відповідь на "незаконну експропріацію активів РФ за кордоном", лише підтверджують правильність їхнього рішення залишитися на російському ринку.

"Експропріація інших іноземних компаній в Росії, яка відбулася протягом останнього часу, лише посилює нашу точку зору: якщо наш російський бізнес дістанеться олігархам, наближеним до російської влади, це буде не в найкращих інтересах для Metro AG та її акціонерів", – сказав він.

Зазначимо, що на відміну від багатьох інших компаній, METRO вирішила не залишати ринок агресора після початку повномасштабної війни в Україні, через що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК вказують, що ключовий акціонер Metro Даніель Кржетинський контролює компанію EP Infrastructure, яка володіє 49% компанії Eustream. Остання ж управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи

Нагадаємо, що до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями до них було додано французьку корпорацію Auchan Holding.