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Свириденко зустрілася з представниками місії МВФ

Юлія Свириденко та Гевін Грей
Юлія Свириденко та Гевін Грей. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, під час якої сторони обговорили виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $8,1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко повідомила у Фейсбук.

Вона поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту України над виконанням структурних маяків програми.

Фото 2 — Свириденко зустрілася з представниками місії МВФ
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Свириденко розповіла, що наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави.

Фото 3 — Свириденко зустрілася з представниками місії МВФ
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду", – наголосила очільниця уряду.

Крім того, сторони відзначили прогрес України у впровадженні реформ, передбачених зобов'язаннями перед міжнародними партнерами. Українська сторона підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням інвестиційної привабливості держави.

Нагадаємо, місія МВФ, яка 27 травня розпочала свою роботу у Києві, може не рекомендувати продовження фінансування України після провалу законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок у Верховній Раді. Тому наразі українська влада намагатиметься пояснити місії МВФ причини невиконання поставлених маяків.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів. 

Автор:
Світлана Манько