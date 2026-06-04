Свириденко зустрілася з представниками місії МВФ

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, під час якої сторони обговорили виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $8,1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко повідомила у Фейсбук.

Вона поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту України над виконанням структурних маяків програми.

Свириденко розповіла, що наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави.

"Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду", – наголосила очільниця уряду.

Крім того, сторони відзначили прогрес України у впровадженні реформ, передбачених зобов'язаннями перед міжнародними партнерами. Українська сторона підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням інвестиційної привабливості держави.

Нагадаємо, місія МВФ, яка 27 травня розпочала свою роботу у Києві, може не рекомендувати продовження фінансування України після провалу законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок у Верховній Раді. Тому наразі українська влада намагатиметься пояснити місії МВФ причини невиконання поставлених маяків.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.