У Раді не виключають, що місія МВФ може не рекомендувати продовження фінансування України

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка 27 травня розпочала свою роботу у Києві, може не рекомендувати продовження фінансування України після провалу законопроєктів у Верховній Раді.

Як пише Delo.ua, про це заявили в коментарі "Суспільному" народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

За їхніми словами, йдеться про наступний транш у розмірі понад 600 мільйонів євро.

Чому не виконали умови

Гетманцев зауважив, що наразі українська влада намагатиметься пояснити місії МВФ причини невиконання поставлених маяків. Нардеп підкреслив, що один із законопроєктів, а саме той, що стосується оподаткування міжнародних посилок, блокує опозиція. Проте новий законопроєкт уряд внесе до Верховної ради "найближчим часом".

Також народні депутати пояснюють неможливість голосування законопроєктів, які вимагає МВФ, політичною кризою.

Железняк заявив, що в парламенті "немає голосів", а невиконання зобов'язань може поставити під загрозу подальше фінансування МВФ на суму понад 8 млрд доларів.

Нардеп наголосив, що неухвалення законопроєктів є проблемою, але, на його думку, фінансування Україні все ж виділять.

"Є таке відчуття, що зараз партнери більше хочуть нам виділити гроші, ніж ми їх хочемо отримати", – підкреслив Железняк.

Нагадаємо, 26 травня Верховна Рада не підтримала ключові правки до законопроєкту №12360, який передбачав скасування податкових пільг на міжнародні посилки до 150 євро, чого вимагає від України МВФ.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.