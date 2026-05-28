В Раде не исключают, что миссия МВФ может не рекомендовать продолжение финансирования Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала свою работу 27 мая в Киеве, может не рекомендовать продолжение финансирования Украины после провала законопроектов в Верховной Раде.

Как пишет Delo.ua, об этом заявили в комментарии "Суспільному" народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

По их словам, речь идет о следующем транше в размере более 600 миллионов евро.

Почему не выполнили условия

Гетманцев отметил, что в настоящее время украинские власти будут пытаться объяснить миссии МВФ причины невыполнения поставленных маяков. Нардеп подчеркнул, что один из законопроектов, а именно касающийся налогообложения международных посылок, блокирует оппозиция. Однако новый законопроект правительство внесет в Верховную раду "в ближайшее время".

Также народные депутаты объясняют невозможность голосования законопроектов, требуемых МВФ, политическим кризисом.

Железняк заявил, что в парламенте "нет голосов", а невыполнение обязательств может поставить под угрозу дальнейшее финансирование МВФ на сумму более 8 млрд долларов.

Нардеп подчеркнул, что непринятие законопроектов является проблемой, но, по его мнению, финансирование Украине все же будет выделено.

"Есть такое чувство, что сейчас партнеры больше хотят нам выделить деньги, чем мы их хотим получить", – подчеркнул Железняк.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривавшему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро, чего требует от Украины МВФ.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.