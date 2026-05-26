Temu та AliExpress без податків: Рада завалила скандальний законопроєкт про оподаткування посилок

Рада провалила голосування за оподаткування посилок із-за кордону / Depositphotos

26 травня Верховна Рада не підтримала ключові правки до законопроєкту №12360, який передбачав скасування податкових пільг на міжнародні посилки до 150 євро.  

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Йдеться про скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

За ухвалення першої ключової правки проголосували лише 205 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. 

Не пройшли й наступні поправки, а згодом повністю "провалили" сам документ.

Спроба відправити документ на повторне перше або друге читання також не набрала підтримки. Таким чином, законопроєкт вважається офіційно відхиленим.

"Голосів немає… Гра закінчена", — написав нардеп.

Головною причиною дискусій навколо проєкту закону стала спроба фінансового комітету скасувати чинний ліміт у 150 євро на безмитні покупки в іноземних інтернет-магазинах (AliExpress, Temu чи Amazon).

МВФ та ЄС вимагають від України ввести ПДВ на посилки

Скасування пільги на недорогі міжнародні посилки стало однією з ключових умов для червневого перегляду програми МВФ, який наполягає на розширенні податкової бази.

Мається на увазі запровадження 20% ПДВ на всі імпортні товари у поштових відправленнях незалежно від вартості. ПДВ має нараховуватися на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

При цьому для замовлень з маркетплейсів податок планують автоматично включати до ціни, а пільгу збережуть лише для посилок між фізособами до 45 євро.

Попередні домовленості України з МВФ щодо отримання нового фінансування передбачали ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Також Європейський Союз хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро. Передбачалось, що ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро. 

Нагадаємо, власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.

Автор:
Тетяна Бесараб