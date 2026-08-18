Импорт сыров из Европы вырос: украинские производители сталкиваются с большей конкуренцией

В августе в Украине традиционно растут продажи сыров, однако в этом году ситуацию усложняет увеличение предложения европейской продукции. На рынке доля полутвердых сыров из ЕС уже приблизилась к трети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Импорт сыров в Украину

В июле импорт условно сычужных сыров вырос на 65% по сравнению с июлем прошлого года и достиг самого высокого уровня для этого месяца.

Больше всего выросли поставки полутвердых сыров – категории, в которой работает значительная часть украинских производителей. Импорт этой продукции увеличился более чем на 80%, а доля европейских сыров на рынке приблизилась к трети.

Экспорт украинских сыров сокращается

Конкуренция увеличивается и в сегментах белых и плавленых сыров. Основным поставщиком традиционно остается Польша, однако украинский рынок тоже интересует других европейских производителей.

Как отмечают аналитики, украинские компании пока не могут компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта. В июле поставки полутвердых сыров за границу сократились примерно на четверть в годовом исчислении. Экспорт творожных продуктов снизился еще больше.

Поддержкой для производителей остаются более высокие экспортные цены по сравнению со стоимостью импортной продукции. Однако дополнительное давление может создать конкуренцию со стороны российских поставщиков на рынке Казахстана.

Цены и издержки производства

Несмотря на изменившуюся ситуацию на рынке, основные украинские производители пока не пересматривают базовые цены на полутвердые сыры.

Часть продукции они продают по скидкам. В то же время, возможности для таких акций могут сократиться из-за ожидаемого роста себестоимости производства, в частности из-за подорожания сырья.

Напомним, за первое полугодие импорт твердых и полутвердых сыров в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В результате, доля импортной продукции в этом сегменте уже превышает треть продаж.