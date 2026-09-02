Цены на украинский сыр пойдут вверх: чего ждать покупателям уже осенью

К концу лета украинский рынок сыров столкнулся с существенными проблемами в логистике и потерями готовой продукции непосредственно на складах ритейлеров. Поэтому в ряде торговых сетей заметно сократился ассортимент, а акционные предложения стали менее доступными для покупателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Импорт теряет позиции

Сокращение ввоза иностранных сыров открывает дополнительные возможности для отечественных молочарей.

На фоне роста цен на сыр в Европе импорт стремительно теряет ценовую привлекательность, поэтому дистрибьюторы все осторожнее подходят к формированию новых заказов.

Ожидается, что осенью скидок на сыр станет еще меньше, а базовые ценники на полках могут уйти вверх после продолжительного периода стабильности.

Давление на экспорт и динамика производства

В то же время, украинским экспортерам будет трудно повышать цены на внешних площадках. На ключевом рынке Казахстана усиливается давление со стороны российских и белорусских производителей, чья продукция подешевела из-за девальвации рубля.

Несмотря на эти вызовы, в августе выпуск сыров в Украине несколько вырос по сравнению с прошлым годом — предприятия постепенно наращивают производство твердых и белых видов, хотя общая конъюнктура рынка остается сложной.

Ранее сообщалось, что украинские производители сыров сокращают выпуск твердых и полужестких сортов из-за сезонного снижения спроса и усиления конкуренции со стороны европейской продукции.